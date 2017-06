Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Ukonniemeen ainutlaatuinen ajanotto- ja mittausjärjestelmä — valmis ensilumenladulle Imatran Ukonniemen hiihtostadionin rullahiihtorata on juuri saanut uutta asvalttia mutkiin ja rataväleihin. — Olen tyytyväinen, että rataan on panostettu. Jäähallin tiukkaan mutkaankin on tehty lisää leveyttä. Tulevissa SM-rullahiihtokisoissa on nyt paremmin tilaa, sanoo Imatran Urheilijoiden hiihtäjä Viivi Varjus. Varjus veti tiistaina radalla peruskuntotreeniä. Lokakuussa Varjus ei tarvitse harjoitteluun enää omaa kelloa, sillä Ukonniemen stadionille rakennetaan maailmassakin ainutlaatuinen ajanotto- ja mittausjärjestelmä. Ilmoittautumis- ja ajanottopalveluiden toimittaja EQ Timingin ja Biathlon Kurvisen tuottama uusi järjestelmä mittaa sekä tilastoi aikaa niin hiihtoradan varrelta kuin ampumapenkalta. Järjestelmä valvoo ensilumenladun maksajat Ensiksi jokaisen hiihtäjän, ampuma– ja rullasuksihiihtäjän on lunastettava käyttäjäkortti. Urheilija kulkee kortin kanssa portin läpi, joka näyttää lunastajalle vihreää valoa. Ladun varrella on mittauspisteitä, joista järjestelmään siirtyy automaattisesti tietoa hiihtäjän väliajoista ja kierroksista. Ajat voi katsoa myöhemmin netistä. — Ainutlaatuista on järjestelmän kokonaisuus ja erityisesti ampumapenkan mittauspiste, joka kertoo esimerkiksi laukauksiin käytetyn ajan. Ampumahiihtäjä saa tiedon, missä häviää muille kilpailijoille, sanoo markkinointipäällikkö Jarkko Ruhanen EQ Timingistä. — Eikä mukana tarvitse enää olla valmentajaa ajanoton apuna, lisää Marko Kurvinen Suomen Biathlon yhtiöstä. Imatran Urheilijoiden ampumahiihtäjä Venla Lehtosen mukaan se helpottaa, että harjoittelusta saa systemaattista tietoa, vaikka valmentaja ei ole mukana. Tarkoitettu erityisesti kuntoilijoille Ruhanen painottaa, että uudesta järjestelmästä hyötyvät huippu-urheilijoiden lisäksi ennenkaikkea kuntoilijat. — Tärkeintä tällaisen järjestelmän luomisessa on kansanterveys ja hyötyliikunta. Järjestelmää voi käyttää terveyden edistämiseen ja liikuntaolosuhteiden kehittämiseen, sanoo Ruhanen. Ruhanen näkee hyötyliikunnan käyttäjinä varsinkin paikallisten yritysten työntekijät, joten järjestelmän markkinointia on suunnattava yrityksiin. Ensilumenladulle voi jatkossa hankkia kausikortin tai vain viikonlopun tai päivän kortin. Portti erottelee maksajat ja ei-maksajat. — Ensilumenladun tavalliselle käyttäjälle hinta pysyy samana, sanoo elämänlaatupalveluiden johtaja Harri Valtasola Imatran kaupungilta. Korttien ostopaikat selviävät myöhemmin. Uusi ajanmittausjärjestelmä on käytössä, kun ensilumenlatu syksyllä avataan. Päivä on 21.10. — Ei ole valittamista. Ukonniemessä on minulle huippuolosuhteet. Nyt kun vielä ensilumenlatu avataan aikaisemmin ja jos se entistä pitempi, niin vielä hienompaa, sanoo Lehtonen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Imatran%20Ukonniemeen%20ainutlaatuinen%20ajanotto-%20ja%20mittausj%C3%A4rjestelm%C3%A4%20%E2%80%94%20valmis%20ensilumenladulle/2017522390450/4