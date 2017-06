Uutinen

Etelä-Saimaa: IS: Joutsenossa asunut Venäjän-rakentaja Juha Vättö on kuollut Venäjällä pitkään työskennellyt rakennusinsinööri Juha Vättö on kuollut. Suomessa Vätön kuolemasta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Vättö oli 66-vuotias. Ensimmäisenä Venäjän-rakentajan kuolemasta kertoi pietarilainen talouslehti Delovoi Peterburg. Lehden mukaan Joutsenossa asunut Vättö kuoli Suomessa 17. kesäkuuta pitkäaikaisen sairauden jälkeen. Vättö työskenteli yli 40 vuotta Neuvostoliitossa ja Venäjällä rakennusalan johtotehtävissä. Viimeksi hän työskenteli Lemminkäisen talonrakentamisen aluejohtajana Pietarissa. Aiemmin hän työskenteli muun muassa Lentekin ja YIT:n palveluksessa. Vätön ensimmäinen työmaa Venäjällä oli Svetogorskin sellu- ja paperitehtaalla. Rakennuslehden mukaan Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa opiskellut Vättö meni Svetogorskiin kesätöihin Finn-Stroille vuonna 1974. Hänen uransa Neuvostoliitossa ja Venäjällä jatkui aina näihin päiviin asti. Delovoi Peterburgin mukaan Vätölle järjestetään muistotilaisuus Pietarissa ensi viikolla. Venäjällä pidetty Vättö sai lehden mukaan Venäjän kunnia-arvoisan rakentajan arvonimen vuonna 2006. Vättö oli myös tunnettu ja pidetty henkilö Venäjällä työskentelleiden suomalaisten joukossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/IS%3A%20Joutsenossa%20asunut%20Ven%C3%A4j%C3%A4n-rakentaja%20Juha%20V%C3%A4tt%C3%B6%20on%20kuollut/2017122394209/4