Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala on hännänhuippujen joukossa kesän kondomiostoissa — ehkäisyvälineiden myynnissä juhannusaaton aatto on vuoden vilkkain päivä Juhannusaaton aatto on vuoden villkkain ehkäisyvälineiden ostopäivä, ilmenee K-ryhmän julkaisemasta tiedotteesta. Ehkäisyvälineiden myynti kasvaa kesä-heinäkuussa selvästi. Esimerkiksi heinäkuussa ehkäisyvälineiden menekki on neljänneksen suurempi kuin tavanomaisina kuukausina. Viime vuonna juhannusaaton aattona Suomessa ostettiin enemmän ehkäisyvälineitä kun minään muuna päivänä koko vuoden aikana. Kondomeja ostetaan eniten Pohjanmaalla, Uudellaamaalla ja Keski-Suomessa. Etelä-Karjala on puolestaan listan toisessa päässä. Etelä-Karjalassa ostetaan kondomeja neljänneksi vähiten koko maassa. Ainoastaan Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Ahvenanmaalla kondomikauppa käy nihkeämmin. K-ryhmä kokosi tiedot K-Plussa-asiakastiedoista. Lue koko uutinen:

