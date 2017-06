Uutinen

Etelä-Saimaa: Asvaltointi on valmis Itä—Länsi-pesäpallotapahtumaa varten — uusi katsomo on vielä rakentamatta Ukonniemeä on tänä kesänä pantu kuntoon varsinkin pesäpallon Itä—Länsi-ottelua varten. Rullahiihtoradan päällystämisen lisäksi Aviasport monitoimiareenan viereisiä parkkialueita on asvaltoitu ja sisääntuloväylien viheralueita kunnostettu. Asvaltointi piti olla valmis ennen juhannusta, ja onkin. — Parkkiruudukot pitäisi vielä maalata, sanoo elämänlaatupalveluiden johtaja Harri Valtasola Imatran kaupungilta. Muutama alue jää vielä hiekalle, mutta niitäkin tasattiin tiistaina. Pesäpallon merkkiottelua varten rakennetaan myös uusi katsomo, mutta se on vasta tulossa. — Se on väliaikainen putkirakenteinen katsomo ja tulee ampumapenkan päälle. Katsomoa siirretään sitten Imatran ajojen käyttöön. Ampumahiihtostadionille rakennettiin myös uusi penkka lähemmäs tauluja, mitä voidaan käyttää pistooliammuntaan ampumajuoksussa. — Tämän kesän työt on tehty. Syksyllä on tarkoitus kunnostaa Karhumäen urheilukenttää, sanoo Valtasola. Itä-Länsi-pesäpallotapahtuma pidetään 30.6.—2.7. Lue koko uutinen:

