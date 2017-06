Uutinen

Etelä-Saimaa: Analyytikot: Paperiteollisuus jatkaa laskuaan, sellun kasvu kannattelee paperikoneita UPM Kymmene investoi 30 miljoonaa euroa Kaukaan sellutehtaalle. Viime vuonna yhtiö investoi Kaukaalle 50 miljoonaa. Metsäteollisuutta seuraavat analyytikot arvioivat, että sellu tulee jatkossa olemaan entistä merkittävämpi toimiala UPM kymmenelle. — Paperin kysyntä on laskenut jopa viiden prosentin vuosivauhtia. Viime vuonna lasku hidastui kolmeen prosenttiin, mutta pohjaa ei takuulla ole vielä saavutettu, Evlin analyytikko Markku Järvinen arvioi. Pitkällä aikavälillä paperin kysynnän lasku tarkoittaa Järvisen mukaan sitä, että tuotantoa on väistämättä vähennettävä maailmalla. Suomalaistehtaat ovat hänen mukaansa kuitenkin hyvin kilpailukykyisiä. Synergiaetuja Kaukaan integraatin etu on monipuolisuus. Vaikka paperimarkkinat jatkavat laskemistaan, parantaa sellupuolen menestys myös paperitehtaan tilannetta. — Niiden paperikoneiden asema, joilla ei ole sellutehdasta vieressä, on paljon heikompi, Inderesin analyytikko Antti Viljakainen sanoo. Yhteensä 80 miljoonan euron investointeja analyytikot pitävät merkkinä siitä, että Kaukaan tehdas tulee jatkumaan vielä pitkään. Investoinnit myös pidentävät tehtaan käyttöikää huomattavasti. Sellu on Kaukaan integraatin nopeiten kasvava toimiala. Sitä yhtiö ei kerro julkisuuteen, kuinka paljon tehtaan liikevaihdosta tulee miltäkin sektorilta. Lue koko uutinen:

