Uutinen

Etelä-Saimaa: Viileys viivästyttää kasvua Etelä-Karjalan pelloilla Kasvukausi on Etelä-Karjalassa puolitoista viikkoa jäljessä normaalista viileän sään takia, kertoo kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Pro Agriasta. Kuluttajat huomaavat viivästymisen etenkin siitä, että varhaisperunasta tulee normaalia pienempi sato juhannusmyyntiin. — Maakunnan oma peruna ei riitä kaikille, mutta tuonti etelärannikolta ja saaristosta kattaa kysyntää, Heinola toteaa tiedotteessa. Tuottajat ovat aloittaneet säilörehun korjuun viikon lopulla. Sato on jäämässä tavanomaista pienemmäksi kylkyyden ja toukokuun kuivuuden takia, joskin viimeaikaiset sateet ovat piristäneet nurmen kasvua. Ensimmäiseksi kylvetyt viljat orastuivat Heinolan mukaan tasaisesti. Nyt ne ovat pensomisvaiheessa, ja rikkatorjunta on parhaillaan menossa. Myöhemmät kylvökset orastuivat Heinolan epätasaisemmin kuivuuden takia. Öljykasvit ovat ruusukeasteella, ja tuholaisia niissä on ollut toistaiseksi vähän. Heinola kehottaa varautumaan pahkahomeriskiä, jota sade lisää. Viileä ja sateinen juhannusviikko merkitsee Heinolan mukaan sitä, että viljelmillä jäädään edelleen jälkeen normaalikasvukaudesta ja sadonkorjuu viivästyy. Lue koko uutinen:

