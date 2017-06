Uutinen

Etelä-Saimaa: Väkivaltatapaukset melko harvinaisia Joutsenon vastaanottokeskuksessa – ”Joskus konflikteja tulee, kun tiiviisti asutaan” Joutsenon Konnunsuon vastaanottokeskuksessa myöhään maanantai-iltana tapahtunut kahden miehen välinen välienselvittely on melko harvinainen tapaus. Vastaava ohjaaja Olli Vesivalo kertoo, että poliisi joudutaan kutsumaan paikalle vastaanottokeskukseen harvoin. — Sanoisin, että viime aikoina poliisia ei ole tarvittu edes kuukausittain. Joskus tietysti konflikteja tulee, kun tiiviisti asutaan. Vesivalo arvioi, että Joutsenossa tilanne on rauhallisempi kuin monessa muussa vastaanottokeskuksessa. — Monessa odotusvaiheen keskuksessa on vielä runsaasti vuoden 2015 tulijoita, jotka ovat hyvin turhautuneita tilanteeseen. Siellä tällaiset riidat ja tappelut voivat olla yleisempiä, Vesivalo sanoo. — Meillä on jo yli puoli vuotta ollut tilanne, että valtaosa asiakkaista on Euroopan sisäisenä siirtona tulleita ryhmiä. Heillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada oleskelulupa. Konnunsuon vastaanottokeskuksessa asuu tällä hetkellä noin 280 henkilöä. Vesivalo kertoo, että asiakkaat viipyvät Joutsenossa muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kaksi samassa huoneessa asuvaa miesasukasta riitaantui maanantai-iltana ennen puoltayötä. Riidan yhteydessä toinen miehistä oli yrittänyt puukottaa toista. Miehet olivat saman maan kansalaisia. — Oma henkilökuntamme ja yövartijat menivät paikalle ja tilanne saatiin rauhoitettua. Paikalle kutsuttu poliisipartio vei toisen miehistä mukanaan. Tilanteessa ei syntynyt vakavia vammoja kummallekaan osapuolelle. Vesivalo kertoo, että Konnunsuolla yksittäiset asiakkaat asuvat neljän hengen huoneissa. — Pyrimme sijoittamaan saman maan kansalaisia samaan huoneeseen. Ainakin samaa kieltä puhuvia pyritään saamaan samaan huoneeseen, että yhteiselo sujuisi paremmin. Lue koko uutinen:

