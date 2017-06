Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutisen takaa: Kisapuiston jäähallille 10 vuotta jatkoaikaa 6,8 miljoonalla, uusi halli 20—30 miljoonalla Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva saa asettamaltaan jäähallityöryhmältä loppuraportin näinä päivinä. Ryhmän tehtävänä on ollut selvittää, minkälainen vaihtoehto uuden pääjäähallin rakentaminen olisi verrattuna nykyisen peruskorjaamiseen. Virkamiestyöryhmän puheenjohtaja on kaupunginsihteeri Juha Willberg, jonka mukaan raportti on sanamuotojen viilausta vaille valmis. Ryhmän muut jäsenet ovat rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman ja kaupungin toimitilakonsernin toimitusjohtaja Mikko Hietamies. Willbergin antamien ennakkotietojen mukaan jäähallityöryhmä listaa raportissaan neljä vaihtoehtoa, joiden pohjalta jäähalliin liittyvää tulevan syksyn päätöksentekoa voidaan alkaa valmistella. Jäähallin nykynormien vastaisen katon rakenteille voidaan olla tekemättä mitään, jos uuden pääjäähallin suunnittelu aloitetaan ensi vuonna. Lappeenrannan uusi pääjäähalli olisi valmis viimeistään vuonna 2021. Toinen tie on pitkittää nykyisen pääjäähallin elämää vähintään kymmenellä vuodella. Katon vahvistaminen vaatimusten mukaiseksi ensi kesäkautena maksaisi 3,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hallin muiden korjaustoimenpiteiden hinta olisi vähintään 3,5 miljoonaa. Jos kattoremontti päätetään tehdä ensi kesänä, sen suunnittelulle ja materiaalivarauksille tulee joka tapauksessa kova kiire. Jäähallityöryhmän hahmottelemaan uuteen liigahalliin mahtuisi 5 200—5 500 katsojaa, joista noin 700 seisomapaikoille. Nykyaikaiset isot jäähallit suunnitellaan jo lähtökohtaisesti helposti muuntuviksi erilaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöasteen sekä erilaisten toimintojen ja vuokratulojen maksimoinniksi hallin paikkaa kartoitetaan kahden kilometrin säteellä ydinkeskustasta. Mahdollisia sijoituspaikkoja olisivat Kisapuiston lisäksi Harapainen, Armila ja Opintien varsi Leirin kaupunginosassa. Willbergin mukaan päätös uuden pääjäähallin sijainnista olisi tärkeää tehdä joka tapauksessa jo syksyllä, sillä se on osa Lappeenrannan keskusta-alueen kaupunkirakenteen suunnittelua. Lappeenrantaan rakennetaan jonkinlainen uusi pääjäähalli jonnekin joko ensi vuosikymmenen alussa tai lopussa. Kyse on siitä, kuinka paljon euroja ja aikaa vanhaan vielä sijoitetaan. Uusi liigatason jäähalli on 20—30 miljoonan euron investointi, joka kasvattaa liikuntatoimen sisäisiä tilavuokria jopa 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa pitkälti lainojen lyhennyksinä. Summa paljastaa, miksi suuret urheilupaikat ovat Suomessa kuntien omistuksessa. Liiga-SaiPasta on toki kasvanut vireä pk-yritys, mutta 2,5 miljoonan euron vuotuiset lisäkulut olisivat täysin kestämättömät sen nykyiselle, hieman alle kuuden miljoonan euron liikevaihdolle. Uuden jäähallin sisäiset vuokrat olisivat valtavat myös liikuntatoimelle, jonka toimintakate oli viime vuonna 8,2 miljoonaa euroa. Toimialan taloutta on tulossa jo rasittamaan mahdollinen urheilutalon ja keilahallin 13,4 miljoonan euron peruskorjaus, joka kasvattaa tilavuokria noin 0,5 miljoonalla vuodessa. Peruskysymys on se, haluaako Lappeenranta olla kaupunki, joka tarjoaa mahdollisuuden korkeimman tason kilpajääkiekkoilulle myös tulevaisuudessa. Paikallispoliitikot pohtivat samaa kysymystä 1960-luvulla, jolloin vastaus oli kyllä. Kisapuiston tekojäärata valmistui vuonna 1963 ja se katettiin vuonna 1972. Kaupunginvaltuutetut ruotivat syksyllä siis jäähallipäätöstä, jonka vaikutukset voivat kantaa 50 vuoden päähän. Jos mahdollisuus liigatason jääkiekkoiluun päätetään Lappeenrannasta poistaa, jääurheilutoiminta tuskin katoaa Lappeenrannasta mihinkään. Korkean käyttöasteen perusteella Kisapuistossa on tarvetta nykyiselle määrälle jäähalleja myös tulevaisuudessa. Myös alemman kilpatason jäähallin hintalappu on kymmenisen miljoonaa. Jos katto ei olisi tippunut yllättäen syliin, kaupungilla olisi ollut vielä jopa yli vuosikymmen aikaa pohtia, minkälainen pääjäähalli Lappeenrannassa on tulevaisuudessa. Kisapuiston liigahalli on ensisijaisesti lappeenrantalaisten oma paikka. Jäähalli ja siellä järjestetyt harjoitukset ja muut tapahtumat ovat paikalliskulttuuria, joka on periytynyt sukupolvelta toiselle. Mikään muu kuin SaiPan liigaottelu ei kerää säännöllisesti yli 3 000 eteläkarjalaista yhteen, varsinkaan pimeimpään vuodenaikaan. Kisapuisto on siinä suhteessa kuin Satamatori: ei kaikkien juttu, mutta monelle täkäläiselle hyvin tärkeä. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

