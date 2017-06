Uutinen

Etelä-Saimaa: Työttömyys väheni edelleen Etelä-Karjalassa, paitsi Rautjärvellä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Etelä-Karjalassa oli toukokuun lopussa 7 835 työtöntä, mikä on 843 henkilöä ja 9,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalan työttömyysaste oli toukokuun lopussa 13,1 prosenttia. Koko maassa se oli ELY-keskuksen käyttämän laskutavan mukaan 11,1 prosenttia. Työttömien määrä jatkoi laskuaan useimmissa Etelä-Karjalan kunnissa. Imatralla laskua oli 11 prosenttia (-237) ja Lappeenrannassa 10 prosenttia (-494) viime vuoden toukokuusta. Eniten kaunistui Luumäen ja Taipalsaaren työttömyystilasto, molemmissa oli laskua 20 prosenttia ja noin 50 henkilöä. Poikkeuksena on edelleen Rautjärvi, jossa työttömyys kasvoi viime vuodesta 19 prosenttia (+ 36 henkilöä). Toukokuun lopulla koko maassa työttömänä oli 291 500 henkilöä. Se on 12,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuussa avoinna kaikkiaan 1 652 uutta työpaikkaa. Määrä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Ty%C3%B6tt%C3%B6myys%20v%C3%A4heni%20edelleen%20Etel%C3%A4-Karjalassa%2C%20paitsi%20Rautj%C3%A4rvell%C3%A4/2017522388378/4