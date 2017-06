Uutinen

Etelä-Saimaa: Turistit hakevat laittomasta rajanylityksestä jännitystä — valvonnassa jatkuva reagointivalmius Kaakkoisrajalla on sattunut lyhyen ajan sisällä useita laittomia rajanylityksiä. Asialla ovat olleet ulkomaalaiset ryhmät. — Esimerkiksi keskieurooppalaiset turistit tuntuvat kokevan itärajan eksoottisena, toteaa kapteeni Olli Laatikainen Kaakkois-Suomen rajavartiolaitokselta. Hänen mukaansa ylitykset eivät yleensä ulotu kovin syvälle Venäjälle. — Käydään lähinnä pienellä seikkailulla ja hakemassa jännitystä. Ei ehkä niin ymmärretä mitä ollaan tekemässä. Rajan kunnioittaminen voi olla meillä kulttuurissakin täällä Venäjän vieressä, toisin kuin keskieuroopassa jossa ei välttämättä edes aina huomaa kun raja ylitetään, Laatikainen sanoo. Hänen mukaansa vartionti rajalla on toimivaa ja tehokasta. Sekä tekninen valvontajärjestelmä että liikkuvat partiot ovat ympärivuorokautisessa toiminnassa. — Olemme reagointivalmiudessa ympäri vuorokauden, ja pääsemme liikkumaan koko Kaakkois-Suomen alueelle hyvinkin lyhyellä viiveellä. Rajaliikenteestä ja maastorajan tilanteesta tehdään tilannekuvaa koko ajan, ja tarkastetaan sitten epäilyttävät ajoneuvot tai henkilöt. Tärkeä vartioinnin työkalu on myös itse rajavyöhyke. — Rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista ja siellä liikkuminen on kielletty, Laatikainen korostaa. Paikallisilta asukkailta paljon vihjeitä Paikallisten asukkaiden ilmoitukset ovat myös tärkeitä Rajavartiolaitokselle. Laatikainen kiitteleekin ihmisten matalaa kynnystä ilmoittaa epäilyttävistä liikkeistä. Alkukesästä vihjeitä saattaa tulla jopa kymmeniä viikossa. Imatran Räikkölässä rajan kupeessa pitkään asunut Kari Leminen on myös huomannut rajan kiinnostavan. Laittomia rajanylittäjiä ei kuitenkaan ole näkynyt. — Välillä näkee turisteja valokuvaamassa ja ihmettelemässä rajavyöhykkeen kylttejä, Leminen kertoo. Muutoin rajan läheisyys ei juuri näy jokapäiväisessä elämässä. — Joskus saattaa helikopteri pörrätä yläpuolella, siitä huomaa että nyt varmaan jotakin etsitään. Lue koko uutinen:

