Etelä-Saimaa: Tee löytöretki Mooses Putron kotimuseoon Taipalsaarelle — siellä on myös Rajalla-näyttely Mooses Putron kotimuseoon ei niin vain poiketa. Taipalsaaren Karhunpäässä sijaitseva Putronniemi on kaukana kaupunkien hälinästä, eikä sinne ole aivan helppoa löytää. Tänä kesänä kannattaa kuitenkin harkita sinne retkeä. Mooses Putron kotimuseo on ensimmäistä kertaa auki yleisölle joka arkipäivä. Aiemmin museoon on päässyt tutustumaan lähinnä tilauksesta. Mooses Putro oli inkeriläinen kulttuurivaikuttaja, opettaja, lehtimies, kanttori, kuoronjohtaja ja säveltäjä, jonka teoksiin kuuluu muun muassa kansallishymni Nouse Inkeri. Putrot asuivat Pietarissa, mutta hankkivat 1800-luvun lopulla kesäpaikan Saimaan rannalta Suomesta. — He tulivat ensin junalla Lappeenrantaan ja sieltä reittilaivalla tähän Putronniemen rantaan, kertoo Mooses Putron muistosäätiön hallituksen jäsen Mari Kiukas. Lue koko uutinen:

