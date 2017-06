Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan amk:sta valmistuu 130 opiskelijaa — katso nimilista tästä! Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuu tänään kaikkiaan 130 opiskelijaa. Tässä lista valmistuneista. Liiketalous, Lappeenranta Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Baryshnikova Elizaveta, Venäjä; Cherkashina Daria, Venäjä; Filatova Anna, Venäjä; Gromova Irina, Venäjä; Hurskainen Oskari, Lappeenranta; Kovaleva Ksenia, Venäjä; Lai Kuan-Yu, Taiwan; Petrova Alexandra, Venäjä; Saarikangas Tero, Lappeenranta; Tran Tin, Vietnam; Zhuikova Anastasiia, Lappeenranta. Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutusohjelma: Aflecht Anna-Maria, Lappeenranta; Heimonen Anni, Lappeenranta; Heiramo-Baker Annina, Lappeenranta; Knutas Anni, Lappeenranta; Koivisto Minna; Lappeenranta; Kokko Aappo, Lappeenranta; Kotiranta Emilia, Lappeenranta; Kuvaja Jussi, Vihti; Markkanen Jukka, Lappeenranta; Modinos Lenia-Marie, Lappeenranta; Niskanen Anni, Lappeenranta; Rautiainen Jani, Lemi; Tiainen Mikko, Kuopio; Vanhanen Isabella, Lappeenranta. Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Alho Erno, Lappeenranta; Kaartinen Hanna, Savonlinna; Pesari Henna, Imatra. Tradenomi (ylempi AMK), Master’s Degree Programme in International Business Management: Korban Olga, Venäjä. Tekniikka, Lappeenranta Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology: Anuchin Egor, Venäjä; Bobylev Denis, Venäjä; Chambon Rudy, Alankomaat; Ivanovskis Luka, Latvia. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Heimola Tuukka, Kotka; Hyrylä Marko, Lappeenranta; Lindh Ville, Lappeenranta; Mälkönen Petteri, Lappeenranta; Perälä Antti, Lappeenranta; Tirkkonen Markus, Helsinki; Tähtinen Karoliina, Lappeenranta. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Bakaeva Liubov, Venäjä; Kuronen Lassi, Lappeenranta; Luchinin Nikita, Venäjä; Lustina Olga, Venäjä; Motornaia Aleksandra, Venäjä; Serdiukov Dmitriy, Venäjä. Rakennustekniikan koulutusohjelma: Bagautdinov Ruslan, Venäjä; Beznosikova Daria, Venäjä; Björkman Juuso, Kerava; Frantsi Emilia, Kouvola; Heiskanen Eemi-Joona, Lappeenranta; Korhonen Teemu, Vantaa; Menna Juuso, Lahti; Neuvonen Petri, Parikkala; Raitanen Jani, Järvenpää; Tiainen Jyri, Savonlinna. Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma: Kontkanen Janne, Taipalsaari; Luntinen Marko, Mikkeli; Pynnönen Niko, Mikkeli. Insinööri (ylempi AMK), Rakentamisen koulutusohjelma: Ylimäki Riku, Lahti. Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Ensihoitaja (AMK): Holopainen Oili, Mikkeli; Jaako Mervi, Lappeenranta; Kostiainen Ella, Riihimäki; Paakkinen Aaro, Lappeenranta; Siiskonen Annika, Mikkeli. Sairaanhoitaja (AMK): Anttila Hanna-Kaisa, Lappeenranta; Forss Aino, Lappeenranta; Hanski Jesse, Kotka; Huttunen Jenna, Lappeenranta; Hyppänen Anu, Lappeenranta; Hyypiä Anniina, Lappeenranta; Hämäläinen Elisa, Lemi; Kemppi Emilia, Kajaani; Kiiski Noora, Hyvinkää; Kotiranta Essi, Lappeenranta; Leppänen Kaisa, Lahti; Mensonen Noora, Lappeenranta; Nordlund Nina, Lappeenranta; Raskila Pirjo, Lappeenranta; Seppä Susanna, Kouvola; Seppänen Johanna, Savonlinna; Suokas Henna, Lappeenranta; Syrjälä Sara, Lappeenranta; Tervonen Tea, Lappeenranta; Vaara Tero, Järvenpää; Vallius Mikko, Helsinki. Sosionomi (AMK): Hätinen Simo, Lappeenranta; Koskela Riina, Taipalsaari; Kurri Mira, Imatra; Langel Krista, Lappeenranta; Leskinen Juho, Kouvola; Tuuliainen Miina, Lappeenranta. Terveydenhoitaja (AMK): Karjalainen Sinikka, Kuusamo; Lillrank Viivi, Kouvola; Lustberg Maria, Puumala; Olkkonen Laura, Lappeenranta; Vapalahti Sonja, Imatra. Ensihoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Haakana Timo, Nurmijärvi; Hänninen Satu, Pieksämäki; Nyyssönen Tuomo, Lappeenranta; Saario Eeva, Uusikaupunki. Fysioterapeutti (ylempi AMK), Terveyden edistämisen koulutus: Nousiainen Satu, Lappeenranta Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Liukko Kerttu, Taipalsaari. Sosionomi (ylempi AMK), Terveyden edistämisen koulutus: Lassila Marjaana, Lappeenranta; Leskinen Taina, Imatra. Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Heikkurinen Tea, Hollola. Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Terveyden edistämisen koulutus: Lehtoranta Hanna, Heinola. Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan koulutus: Heikkinen Aliisa, Lappeenranta; Kalpio Minna, Imatra; Lepistö Joni, Imatra; Liminka Jonna, Imatra; Sarén Tiina, Imatra; Schemeikka Silja, Lappeenranta; Soiniitty Viktoria, Imatra; Urjo Saila, Varkaus; Vatanen Lili, Savonlinna; Viiru Mirka, Imatra. Kuvataide, Imatra Kuvataiteilija (AMK): Laaja Johanna, Juupajoki; Viita Jenni, Järvenpää. Lue koko uutinen:

