Etelä-Saimaa: Saimaa geopark -yhdistys pestasi geologin Saimaa geopark -yhdistys on vakiinnuttamassa toimintaansa palvelusopimuksella Imatran kaupungin kanssa. Yhdistykseen on myös palkattu geologi Kaisa-Maria Remes. Remes toimi aiemmin Geologisessa tutkimuskeskuksessa, jonka palveluksessa hän myös inventoi Saimaa geoparkin alueen geologisia kohteita. Geopark-yhdistysen toiminnanjohtajan sijaisena on tämän vuoden loppuun Heli Rautanen. Remeksen ja Rautasen työpaikka on Imatran kaupungintalolla, ja palvelusopimuksen mukaan he vertautuvat Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -vastuualueen työntekijöiksi. Saimaa geopark -yhdistys tähtää valmistelee samannimistä aluetta eteläiselle Saimaalle. Yhdistyksen hallitus linjasi työn pääpainoksi jatkossa Saimaa geoparkin näkyväksi tekemisen ja alueen opastusjärjestelmän kehittämisen. Yhdistys sai evästystä Kreikan Lesboksen saaren geoparkin johtaja Ilias Valiakosilta, joka vieraili Saimaalla toukokuun lopulla. Yhdistyksen tavoitteena on, että Saimaa geopark täyttää Unescon geopark-standardit ensi vuoden kesään mennessä. Lue koko uutinen:

