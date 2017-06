Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahtelainen Jaakko Hänninen rakentaa tulevaisuuttaan kahden pyörän päälle Ranskassa Ruokolahtelainen pyöräilyn suurlupaus Jaakko Hänninen, 20, harjoittelee kilpapyöräilyä ammattimaisesti olematta ammatttilainen. Hänninen on viime helmikuusta lähtien harjoitellut ja kilpaillut Ranskassa AC Bisontinen tallissa Besanconissa Ranskan itäosassa. Nyt Hänninen on noin kuukauden ajan Suomessa ja kotonaan Äitsaarella. Sen minkä kilpailuiltaan ehtii. Suomessa Hänninen edustaa lahtelaista TWD-Länkeniä ja voitti viikonloppuna U23-sarjassa suomenmestaruuden sekä tempossa että maantiekisassa. — Tulin vajaat kaksi viikkoa sitten ja tämä taitaa olla kolmas täysinäinen päivä kotona. Ranskassa on tulevana viikonloppuna maan mestaruuskilpailut ja niiden jälkeen hetki taukoa kilpailuista, Hänninen selittää lomaansa. Besanconissa Hänninen ei ole ehtinyt lomailla, harjoittelu- ja kilpailutahti on ollut kova. — Helmikuun lopun jälkeen on ollut yksi kisoista vapaa viikonloppu. Yksipäiväisiä kisoja, mutta myös useamman etapin kisoja muutaman tunnin ajomatkan päässä tai aivan toisella puolella Ranskaa. Pyöräilyn opiskelija Besanconissa Hänninen asuu asuntolassa, jossa on sekä opiskelijoita että pyöräilyä ”opiskelevia”. — Kämppikset ovat pyöräilijöitä. Osan treeneistä teemme yhdessä, osan teen yksin. Yksi kämppäkavereistani, australialainen Ben Dyball on ykköstiimimme kapteeni. Dyball on ollut neuvoineen suurena apuna sopeutumisessa seuraan. Jaakko Hänninen pääsi ylioppilaaksi viime syksynä. Jatko-opintosuunnitelmat ovat nyt jäissä. — Kun pelkästään urheilen, tuo se parhaan tuloksen. Opiskelu lisäisi kokonaisrasitusta. Pyöräilen niin kauan kuin pyöräilen, viisi seuraavaa tai 20 seuraavaa vuotta. Sen näkee sitten. Tavoitteena on ammattilaisuus, on ollut jo pitkään, Hänninen sanoo lujasti. Lue koko uutinen:

