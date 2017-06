Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelinjohtajien mietteet: IPV:n sisäpeli sakkasi, Seinäjoki pelasi kauden parasta ulkopeliään Imatran Pallo-Veikkojen pelinjohtaja Petri Tuuva löysi helposti syyn tiistai-illan kotitappiolle Seinäjoen Jymyjusseja vastaan.— Ei meidän sisäpelimme oikein onnistunut. Ensimmäisen ja viimeisen vuoron saimme toimimaan. Siinä välissä oli huonoa suorittamista, Tuuva kommentoi.Kotijoukkueen tilanteiden rakentelu kärsi kärkietenijä Lauri Kaartokallion synkästä illasta. Avausjaksolla hän paloi ykköselle kolmesti ja toisella jaksolla meno jatkui lähes yhtä mustana.— Hänellä ei vain ottanut keppiin. Miehen prosentit ovat sillä tasolla, ettei tarvitse olla huolissaan. Huipuillakin on huonoja päiviä, Tuuva totesi.Vierasjoukkue Seinäjoella ei pallo poltellut räpylässä.— Kaverilla on hyvä kärki, mutta me pelasimme kauden parasta ulkopeliämme. Siinä ottelun ratkaisu, kiteytti Jymyjussien pelinjohtaja Mikko Vainionpää.Lisäksi Seinäjoen lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää oli iskussa. Vainionpää kumautti viisi juoksua, kaikki yksittäin lyötyinä.Miesten superpesiksen kaikki sarjapisteet lähtivät Etelä-Pohjanmaalle jaksolukemin 2—6 ja 1—3. Lue koko uutinen:

