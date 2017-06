Uutinen

Etelä-Saimaa: Ovakon Imatran tehtaalla 365 tapaturmatonta päivää — ”Jos toisen työnteko näyttää turvattomalta, niin aina on lupa puuttua tilanteeseen” Ovakon Imatran tehtaalla tuli tiistaina 16. kesäkuuta täyteen vuosi ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Se on tehtaalla kaikkien aikojen pisin yhtenäinen jakso ilman tapaturmia. Toimitusjohtaja Janne Pirttijoki on tyytyväinen siihen, että tehdas on ottanut ison harppauksen asetettua nolla tapaturmaa -tavoitetta kohti. — Turvallisuus on meillä kaikessa ehdoton ykkösasia. Turvallisen työympäristön kehittämiseen on panostettu paljon etenkin viimeisen kahden vuoden aikana. Pirttijoen mukaan teknologia on tärkeä työkalu turvallisuuden edistämisessä, mutta henkilöstön sitoutuminen on vieläkin tärkeämpää, kun luodaan turvallista työkulttuuria. — Sen vuoksi turvallisuusasioita pidetään meillä jatkuvasti esillä ja henkilöstölle järjestetään vuosittain muun muassa turvallisuuskierroksia ja -koulutusta. Imatran tehtaan henkilöstö tekee aktiivisesti ilmoituksia havaituista turvallisuusriskeistä sekä mahdollisista vaaranpaikoista ja -tilanteista. — Ilmoituksia tehdään keskimäärin kaksi per henkilö vuodessa, mikä on hyvä määrä. Ilmoitusten tekoon osallistuu myös iso osa henkilöstöstä, Pirttijoki kertoo. Pieniä tapaturmia tehtaalla sattuu silti vuosittain. Niitä ovat esimerkiksi nilkan nyrjähdykset sekä puristus- ja viiltovammat. Pirttijoen mukaan tapaturman syynä on harvoin laitevika. — Suurin osa tapaturmista johtuu inhimillisistä tekijöistä. Saattaa olla, että työntekijän ajatukset ovat esimerkiksi hetkellisesti muualla. Tänä vuonna tehtaalla vietetään Saa puuttua -nimistä turvallisuusteemavuotta. Pirttijoen mukaan teeman tarkoituksena on kannustaa jokaista huolehtimaan myös työkaverin turvallisuudesta. — Jos huomaa, että toisen työnteko näyttää turvattomalta ja vaaralliselta, niin aina on lupa puuttua tilanteeseen. Tiistaina Ovakon Imatran tehtaalla juhlistettiin vuoden tapaturmatonta ajanjaksoa henkilökunnan kakkukahveilla. Tehtaalla työskentelee hieman vajaa 600 henkeä. Lue koko uutinen:

