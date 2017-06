Uutinen

Etelä-Saimaa: Nesteen työntekijät keskeyttävät polttoaineiden jakelun, vastustavat Sipilän hallituksen omistajapolitiikkaa — huoltoasemilla voi tulla pulaa bensasta Öljynjalostusyhtiö Nesteen työntekijät ilmoittavat poliittisesta mielenilmauksesta pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen omistajapolitiikkaa vastaan, kertoo Helsingin Sanomat. Työntekijöiden tiedotteen mukaan polttoaineiden jakelu aiotaan keskeyttää maanantaina 26. kesäkuuta kello seitsemältä aamulla. Jakelua on tarkoitus jatkaa vasta saman viikon sunnuntaina 2. heinäkuuta kello 19. STT:n mukaan huoltoasemilla saattaa tulla pulaa polttoaineista jakelukatkon takia. Nesteen öljynjalostamoiden tuotanto Porvoossa ja Naantalissa jatkuu normaalisti, työntekijät sanovat. Nesteen viestinnästä kerrotaan HS:lle, että yhtiö on vasta saanut tiedon mielenilmauksesta ja selvittää asiaa. Siksi yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi asiaa tarkemmin. Työntekijöiden mukaan mielenilmaus on protesti Sipilän hallituksen tekemille omistajaohjauslain muutoksille, jotka mahdollistavat valtion omistusosuuden laskemisen Nesteessä 33,4 prosenttiin. Tällä hetkellä valtio omistaa Nesteestä 50,1 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Nesteen%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4t%20keskeytt%C3%A4v%C3%A4t%20polttoaineiden%20jakelun%2C%20vastustavat%20Sipil%C3%A4n%20hallituksen%20omistajapolitiikkaa%20%E2%80%94%20%20huoltoasemilla%20voi%20tulla%20pulaa%20bensasta/2017522389652/4