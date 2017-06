Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Superjohtaja on paljon vartijana — kumartelu suuryrityksille pitäisi lopettaa Finnkino lähti Lappeenrannasta perheyhtiönä 1980-luvulla. Finnkinon omisti silloin Mäkelän elokuvasuku, ja sen edeskäyvät olivat Matti ja Raija Luotolan ystäviä. Finnkino tuli takaisin Lappeenrantaan monikansallisena pörssiyhtiönä ja on vaikea kuvitella, että firmalla juuri nyt olisi ystäviä tietyn ikäisissä elokuvissakävijöissä. Finnkino palasi kuin Alien, yksinkertaisena tavoitteena elintilan vieminen muilta ja oman liiketoiminnan kehittäminen. Sitä on kasvua hakevan organismin logiikka. Finnkinon emoalus kaupunkiin laskeutumisessa oli kauppakeskus Ison-Kristiinan omistava Citycon. Sen lastiruumassa ei ole juuri ollut tilaa paikallisille yrityksille. Tässä kohtaa hälytyskellojen tulisi soida kaupungintalolla. Pelonsekaisen säntäilyn sijasta pitäisi suoristaa selkä ja alkaa tapella omaehtoisen kehityksen puolesta. Lappeenrannassa on tuore elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajan virka. Tehtäväkenttä on laaja ja vaikea: kehittää sekä elinkeinoelämää että asukastyytyväisyyttä. Hankala paketti yhteensovittaa, kun kenellekään ei saisi pyllistää. Se luonnistuu helpoiten, kun lopettaa kumartelun suuryrityksille. Silloin voi säilyä paikallisuuskin. Lue koko uutinen:

