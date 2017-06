Uutinen

Etelä-Saimaa: Kino-Aulan ja Nuijamiehen tarina päättyy — lähiseudun yrittäjät eivät usko liiketoimintamahdollisuuksiin Lähikaupunkien elokuvateatteriyrittäjiä ei kiinnosta jatkaa Kino-Aulan ja Nuijamiehen liiketoimintaa. Yrittäjät harmittelevat Lappeenrannan pitkäikäisten teatterien loppumista, mutta arvioivat liiketoiminnalliset mahdollisuudet heikoiksi. — Nostalgia-arvoa teattereissa on ja ihmiset arvostavat niitä. Kysymys on kuitenkin siitä, tuoko arvostus ihmisiä teatterin lippuluukulle asti, Kouvolassa toimivan Kino 123:n toimitusjohtaja Marko Hartama sanoo. Imatralaisen Bio Vuoksen yrittäjä Sanna Ilonen arvelee, että teatterilla olisi mahdollista maksaa kenties yrittäjän oma palkka, muttei kilpailla Finnkinoa vastaan. Edellytyksenä kannattavuudelle olisi Ilosen mukaan myös edullinen vuokra. Yhdistystoiminta pelastukseksi Kiinteistöt tällä hetkellä omistavalla Etelä-Karjalan Osuuspankilla on teattereista esiostosopimus rakennusyhtiö Jatkeen kanssa. Toistaiseksi pankki on toimitusjohtaja Petri Krohnsin mukaan kuitenkin avoin myös tilojen vuokraamiselle. Kino-Aulan ja Nuijamiehen kilpailua Finnkinoa vastaan hankaloittaa Kino 123:n Hartaman mukaan se, että teattereissa on vain yksi sali Finnkinon neljää vastaan. — Nykyään yleisöt eivät ole yhtä suuria kuin ennen, vaan kävijät kerätään pisaroina useammista näytöksistä. Yksisalisissa teattereissa henkilökustannukset ovat myös suhteessa paljon korkeammat, Hartama kertoo. Hartama pohtii, että teattereissa olisi mahdollista jatkaa elokuvien näyttämistä esimerkiksi yhdistystoimintana. Tällöin rahoittajaksi tarvittaisiin yleishyödyllisiä tahoja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Kino-Aulan%20ja%20Nuijamiehen%20tarina%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20%E2%80%94%20l%C3%A4hiseudun%20yritt%C3%A4j%C3%A4t%20eiv%C3%A4t%20usko%20liiketoimintamahdollisuuksiin/2017122386999/4