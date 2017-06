Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinnitykset ja kanavaluvat viivyttävät Blue White Eaglen lähtöä Rauhan rannassa makaavan Blue White Eagle -aluksen lähtö riippuu tällä hetkellä kahdesta asiasta: Liikenneviraston myöntämästä kanavaluvasta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin alusrekisteröinnistä. Blue White Eagle on takavarikoitu ja merkitty jätteeksi. Siihen kohdistuu puolen miljoonan euron arvosta kiinnityksiä. Aluskiinnityslain mukaan kiinnitykset raukeavat, jos alus joutuu ulosottoon. — Trafi selvittää nyt, rinnastuuko takavarikko ulosottoon, ympäristötarkastaja Toni Pöntelin Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo. Toinen lähtöpäivään vaikuttava tekijä on Saimaan kanavan kulkulupa. Alus hinaajineen on niin suuri, ettei se saa liikennöidä Saimaan kanavassa ilman erikoislupaa. Luvat myöntää Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikkö. Aluksen ostaneen Stella Polaris Finlandin toimitusjohtaja Seppo Karvinen kertoo, että lupa on haussa. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti Blue White Eaglen myynnistä kolme viikkoa sitten tiistaina. Aluksen osti Stella Polaris Finland, joka tarjosi siitä 2 000 euroa. Yhtiö kertoi ostotarjouksessaan hinaavansa aluksen pois 14 vuorokauden sisällä siirtosopimuksen ja kauppakirjan allekirjoittamisesta. Papereita ei ole toistaiseksi päästy tekemään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Kiinnitykset%20ja%20kanavaluvat%20viivytt%C3%A4v%C3%A4t%20Blue%20White%20Eaglen%20l%C3%A4ht%C3%B6%C3%A4/2017122385870/4