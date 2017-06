Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan sellutehtaan jätti-investointi ei tuo uusia työpaikkoja, mutta nenällä muutoksen voi havaita UMP Kymmenen investointi Kaukaan sellutehtaalle ei tuo uusia työpaikkoja. Metsäjätti investoi Lappeenrannan sellutehtaan tuotannon kehittämiseen 30 miljoonaa euroa. Investoinnilla pyritään poistamaan tuotannon pullonkauloja. Tehtaan tuotantokyky kasvaa uudistusten myötä 30 000 tonnia, minkä jälkeen vuosituotantokyky on 770 000 tonnia. Uudet laitteet asennetaan vuoden 2018 keväällä, ja uuteen tuotantopotentiaaliin yhtiö uskoo pääsevänsä Kaukaan sellutehtaalla jo seuraavana vuonna. Välillisiä työpaikkoja Sellutehtaalle ei synny uusia työpaikkoja investoinnin myötä. Uusien laitteiden asennus kuitenkin työllistää rakentajia, kuljetushenkilöstöä ja asentajia. — Investointien myötä tehtaan asema tietysti vahvistuu, mikä luo työpaikoille turvaa pidemmällä aikavälillä, UPM:n selluliiketoiminnan johtaja Sami Saarela sanoo. Tuotannon kasvu lisää myös puutavaran käyttöä. Kasvua tulee yhtiön arvion mukaan 150 000 kuutiota vuodessa, josta yli kaksi kolmannesta on suomalaista puunkäyttöä. Kaukaan sellutuotanto on pitkälle automatisoitua. Sellutehtaalla työskentelee Lappeenrannassa 260 ihmistä. Hajuhaitat harvenevat Tuotantoinvestoinnin yhteydessä Kaukaalla kehitetään hajukaasujen talteenottoa. Hajuhaitat vähenevät etenkin tehtaan lähiseudulla. — Kokonaan hajuttomaksi paperitehdasta ei tulla koskaan saamaan, mutta tulevan investoinnin myötä hajuhaittoja pitäisi tulla aiempaa harvemmin, UMP Kaukaan johtaja Teuvo Solismaa sanoo. Hajukaasujen talteenottoa kehitetään sellaisissa osissa tehdasta, jossa hajunlähde on matalalla. Vaikutus on siksi merkittävämpi lähialueilla. Lue koko uutinen:

