Etelä-Saimaa: Kalastamassa olleiden nuorten vene kaatui myrskyssä Laatokalla — Sukeltajat etsivät kolmea kadonnutta Laatokalla on käynnissä pelastusoperaatio kolmen teini-ikäisen nuoren löytämiseksi. Kalastusretkelle lähteneiden nuorten vene kaatui myrskyssä Impilahdella myöhään maanantaina. Kaksi viidestä nuoresta onnistui pelastautumaan rantaan, mutta kolmen muun kohtalosta ei ole tietoa. Asiasta kertoo venäläinen uutistoimisto Tass. Tassin mukaan pelastusoperaatioon on osallistunut 258 ihmistä ja muun muassa kaksi Mi-8 helikopteria. Myös sukeltajat ovat aloittaneet kadoksissa olevien nuorten etsinnät. Sortavalasta kotoisin olevat nuoret olivat tulleet lomailemaan Laatokalle. Kadoksissa on uutistoimiston tietojen mukaan kaksi poikaa ja yksi tyttö. Vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi pelastautunutta poikaa olisivat kertoneet tytön hukkuneen heidän silmiensä edessä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Lue koko uutinen:

