Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenolaiset kauppiaat haluavat häiriköt kuriin – Kauppojen yhteinen turvamyyjä aloittaa keskiviikkona Joutsenon keskustataajaman kauppiaat ovat palkanneet yhteisen turvamyyjän rauhoittamaan asiakkaiden ja henkilökunnan asioimista kaupoissa. Juhannusviikolla työnsä aloittava turvamyyjä työskentelee yhteisesti keskustataajaman tavaratalo Minimanissa, K-supermarketissa ja S-marketissa. Etelä-Saimaa kertoi kauppiaiden suunnitelmista toukokuussa. Tuolloin Markku Kujala Joutsenon Minimanista kertoi, että turvamyyjästä toivotaan ratkaisua alueella ongelmaksi koettavaan näpistelyyn ja häiriökäytökseen. — Näpistely on yksi. Sitten ovat päihteiden vaikutuksen alaisena olevat asiakkaat, jotka käyttäytyvät uhkaavasti toisia asiakkaita ja myymälähenkilökuntaa kohtaan, Kujala kommentoi tuolloin. Turvamyyjä työskentelee vuorojensa mukaisesti jokaisessa kaupassa. Tarvittaessa hän siirtyy viereiseen kauppaan tilanteen niin vaatiessa. Turvamyyjän erottaa kaupan muusta henkilökunnasta sillä, että hänellä on erilainen työasu kuin muilla. Hän on mustapaitainen myyjä, joka hoitaa myyjän normaalien työtehtävien lisäksi vartijan tehtäviä. Joutsenolaisten myymälöiden edustajat kokoontuivat toukokuun puolivälissä yhteen Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen poliisin edustajien kanssa pohtimaan, mitä keskustataajaman häiriöongelmalle voitaisiin tehdä. Lappeenrannan kaupungin tiedotteen mukaan Joutsenon alueraati, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta sekä Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi alkavat kesälomien jälkeen kartoittaa joutsenolaisten yleistä viihtyvyyden ja turvallisuuden tunnetta alueella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Joutsenolaiset%20kauppiaat%20haluavat%20h%C3%A4irik%C3%B6t%20kuriin%20%E2%80%93%20Kauppojen%20yhteinen%20turvamyyj%C3%A4%20aloittaa%20keskiviikkona/2017122387835/4