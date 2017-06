Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki uusii brändiään: Nyt Imatra on rajat ylittävää voimaa Imatran kaupungin uusi visuaalinen ilme ja markkinoinnin ydinteesit julkistettiin maanantaina. Imatra on rajat ylittävää voimaa, kuuluu uusi mainoslause ja ydinviesti. Luontoon nojannut aiempi slogan ”Saimaan sylissä, Vuoksen varrella” poistuu käytöstä, samoin kuin Ukonniemen markkinointiin luotu Imatra base camp -urheilumatkailubrändi. Syy on yksinkertainen. Imatran nimen tuntevat lähestulkoon kaikki Suomessa. Sen sijaan ani harva tuntee Ukonniemen, jota Imatra base camp -brändillä on yritetty tehdä tunnetuksi. Tämä tuli esiin markkinoinnin uudistamisen yhteydessä tehdyssä kuluttajatutkimuksessa, johon osallistui tuhat ihmistä eri puolilta Suomea. — Panostamme jatkossa yhteen brändiin, toteaa Imatra base campin toimitusjohtaja Jukka Aallikko. Tavoitteena on erottua nykyistä paremmin muista kunnista ja viestiä Imatran energiasta, jota riittää konkreettisestikin myös muille. Hasu: Hyvää työtä on tehty Imatran uusi, oranssi ilme otetaan käyttöön syksyn aikana pikku hiljaa. Työtä riittää, kun opaskyltit, autojen teippaukset, kirjekuoret ynnä muut pannaan ajan tasalle, toteaa Imatra base campin markkinointipäällikkö Katri Storhammar. Maanantaina vs. kaupunginjohtajana työt aloittanut Rami Hasu ei ehtinyt vaikuttaa lopputulokseen, mutta pitää sitä joka tapauksessa onnistuneena. — Hyvää työtä on tehty. Uskon, että tämä otetaan hyvin vastaan, Hasu sanoo. Uudella visuaalisella ilmeellä ja muilla uudistuksilla vastataan kaupungin päättäjien toiveeseen terävöittää Imatran markkinointia, kertoo talousjohtaja Kai Roslakka. Rahaa ei käytetä sen enempää kuin ennenkään, vaan hajallaan olleet resurssit on koottu yhteen. — Samalla rahalla tehdään enemmän ja harkitummin, Roslakka sanoo. Uudistusta vie eteenpäin kaupungin tytäryhtiö Imatra base camp. Se jatkaa toimintaansa normaalisti, vaikka markkinointinimenä Imatra base camp siis jää pois käytöstä. Kaupungin virallisen vaakunan käyttöön ulkoisen ilmeen uudistus ei vaikuta. Vaakunaa käytetään jatkossakin juhlallisuuksissa ja muissa vakiintuneissa yhteyksissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Imatran%20kaupunki%20uusii%20br%C3%A4ndi%C3%A4%C3%A4n%3A%20Nyt%20Imatra%20on%20rajat%20ylitt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20voimaa/2017522386849/4