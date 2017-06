Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Juho Knuuttila valloitti Pohjois-Amerikan korkeimman huipun — ”Kaivoimme lumiluolan, kun nousua ei voinut jatkaa myrskyn vuoksi” Imatralainen vuorikiipeilijä Juho Knuuttila palasi Alaskan jäätiköiltä perjantaina. Takana on 50 päivän reissu, jonka aikana hän kiipesi Pohjois-Amerikan korkeimmalle huipulle, 6 194 metrin korkeuteen kohoavalle Denalille. Ennen Denalin valloitusta Knuuttila ja kahden hengen retikuntaan kuulunut espoolainen Juha Sillanpää kiipesivät vieressä sijaitsevan Mount Hunterin huipulle. Vuoren pohjoisseinää kulkeva reitti nousee 4 442 metrin korkeuteen. 21-vuotiaan Knuuttilan mukaan reitti on yksi haastavimpia. Nousua oli tehtävä ajoittain kiipeämällä pystysuoraa kallioseinämää ylöspäin hakkuja apuna käyttäen. — Kiipesimme niin sanottua ranskalaista reittiä, jota pitkin nousu on onnistunut aiemmin vain viisi kertaa. Tämä oli siis järjestyksessään kuudes onnistunut nousu. Alaskan ankarat sääolosuhteet toivat kaksikolle lisähaasteita. Mount Hunterin nousu kesti yhtensä kolme vuorokautta, josta yhden vuorokauden Knuuttila ja Sillanpää joutuivat viettämään lumiluolassa myrskyn keskellä. — Kaivoimme lumiluolan, kun nousua ei voinut jatkaa myrskyn vuoksi. Laskeutuminenkaan ei ollut siinä vaiheessa enää mahdollista, Knuuttila kertoo. Mount Hunterin jälkeen kahden miehen retkikunta lepäsi leirissä viikon päivät keräten voimia Denalin valloitukseen. Knuuttila kertoo, että alas pystytetystä perusleiristä oli 22 kilometriä matkaa ylhäällä sijainneeseen leiriin. Nousu oli tehtävä suksilla ja varusteet kuljetettava rinkassa sekä ahkiossa, joita miehet vetivät perässään. Aiemmin muun muassa Kilimanjarolle (5 855 metriä) ja Pik Korzhenevskayalle (7 105 metriä) kiivennyt Knuuttila arvioikin tämänkertaisen reissun olleen toistaiseksi kaikista työteliäin. — Ahkion vetäminen on raskasta. Lisäksi jokaisessa leirissä oli rakennettava teltan suojaksi lumimuuri mahdollisten myrskyjen vuoksi. Kaikki se vie aikaa ja energiaa. Denalin nousun aikana kaksikko jäi myrskyn saartamaksi viikon ajaksi noin 3 000 metrin korkeuteen. — Kyllähän siinä ehtii kaikenalista miettiä teltan kattoa tuijotellessa. Toisaalta olimme varautuneet myrskyihin: Alaska on niin pohjoisessa, ja myrskyt nousevat juuri Alaskan lahdesta. Siinä tilanteessa asenne on kaiken a ja o, Knuuttila kertoo. Denalin huipulle Knuuttila kiipesi niin sanottua perusreittiä pitkin. Vuoren huiputus kesti hieman alle kahdeksan tuntia. Knuutilan mukaan perusreitin kiipeämisen oli alun perin tarkoitus toimia sopeutumisnousuna. — Päätavoitteena oli kiivetä huipulle Slovak-reittiä pitkin. Se on alppikiipeilijöiden keskuudessa yksi tavoitelluimmista reiteistä, koska se tarjoaa niin laadukkaita kiipeilymahdollisuuksia. Kaksikon suunnitelmiin tuli kuitenkin muutos, kun Knuuttilan reissukaveri sairastui nousun alla keuhkoputkentulehdukseen. Sillanpää söi antibioottikuurin ja kaksikko lepäsi leirissä viikon ennen laskua. Omalta osaltaan Knuuttila arvioi Alaskan reissun onnistuneen 50 prosenttisesti. — Eihän se Slovak karkaa mihinkään. Lisäksi koko alue on niin massiivinen, että se tarjoaa tekemistä loppuelämäksi. Varmasti lähtisin sinne joka tapauksessa joskus uudelleen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Imatralainen%20Juho%20Knuuttila%20valloitti%20Pohjois-Amerikan%20korkeimman%20huipun%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DKaivoimme%20lumiluolan%2C%20kun%20nousua%20ei%20voinut%20jatkaa%20myrskyn%20vuoksi%E2%80%9D/2017522389817/4