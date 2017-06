Uutinen

Etelä-Saimaa: IPV jäi taas pisteittä, voitto matkasi Seinäjoelle Kauden hienosti aloittaneelle Imatran Pallo-Veikoille on koittamassa arki miesten superpesiksessä.Seinäjoen Jymyjussit naarasi tiistaina täydet sarjapisteet sateen piiskaamalta Ukonniemen stadionilta jaksovoitoin 6—2 ja 3—1.Kotijoukkueen kaikista kotiutuksista vastasi jokeritykki Lauri Rönkkö.Lyöjätilaston kärkinimiin kuuluva Seinäjoen Jukka-Pekka Vainionpää pisti paremmaksi ja iski ottelussa etenijän sisään viidesti. Kakkonen hihassaan pelannut vieraiden Juuso Myllyniemi kiersi kentän neljästi.IPV on pelannut kolme viimeisintä peliään sarjan kahta keskikastin ryhmää Seinäjoen Jymyjusseja ja Koskenkorvan Urheilijoita vastaan, saaliina on nolla pistettä.Punapaidoilla on sarjassa menossa haastava vaihe, sillä kolmessa seuraavassa pelissä vastus ei ainakaan kevene.Juhannuksen jälkeen IPV kohtaa superpesiksen kärkinelikkoon kuuluvat Kouvolan Pallonlyöjät (vierasottelu), Vimpelin Vedon (kotiottelu) ja Joensuun Mailan (vierasottelu).Sen jälkeen punapaidat pääsevät iskemään jälleen kyntensä yhteen päävastustajistaan, kun Pattijoen Urheilijat saapuu Imatralle. Lue koko uutinen:

