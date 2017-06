Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan jätehuoltopalveluille yhteiskunnallista kiitosta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena laadukkaista ja monipuolisista jätehuoltopalveluista. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy pyrkii vähentämään jätehuollon hiilijalanjälkeä palauttamalla mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön. — Etelä-Karjalan Jätehuolto tuottaa vastuullisesti ja tehokkaasti yhteiskunnallista palvelua, joka turvaa maakuntamme pysymisen elinvoimaisena elämiselle ja yrittämiselle, Etelä-Karjalan Jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen mainitsee. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä voidaan jakaa eri toimialoille. Merkki annetaan yrityksille, jotka tekevät hyvää ja jakavat hyvää. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Merkin ansioista kuluttaja pystyy tunnistamaan nämä kriteerit täyttävät yritykset luotettavasti. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän kunnan omistama maakunnallinen jäteyhtiö. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/20/Etel%C3%A4-Karjalan%20j%C3%A4tehuoltopalveluille%20yhteiskunnallista%20kiitosta/2017522385085/4