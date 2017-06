Yhteistuotanto uhattuna — Kaukaan Voimaa turvaa laitoksen nuori ikä

Kuva: Inka Nordlund

Energia-alan asiantuntijat kasaavat mustia pilviä sähköä ja lämpöä tuottavan Kaukaan Voiman ylle. Pohjolan Voiman (PVO) lämpövoiman johtajan Petri Hurrin mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto on Suomessa vakavasti uhattuna. Kaukaan Voimaa kuitenkin suojaa pahimmalta sen ikä.

— Kysymykset nousevat esiin siinä vaiheessa, kun laitosta pitää uudistaa. Kaukaan Voimalla lienee vielä 10—15 vuotta käyttöikää, arvioi Hurri.

PVO:n ja Lappeenrannan Energian yhteinen 244 miljoonan euron investointi valmistui Kaukaan tehdasalueelle vuoden 2009 lopulla.



Yhteistuotannon kannattavuus heikentynyt

Yhteistuotantoa uhkaavat Hurrin mukaan alhainen sähkön markkinahinta sekä polttoaineiden, kuten metsäpolttoaineiden ja turpeen saatavuus sekä hyväksyttävyys.

— Kotimaista turvetta tarvitaan metsäpolttoaineiden tukena suojaamaan kattilaa, ja jos sen käyttöä rajoitetaan, myös yhteistuotannon tulevaisuus vaikeutuu, selvittää Hurri.

Kaiken kaikkiaan yhteistuotannon kannattavuus on Hurrin mukaan heikentynyt. Jos sähkön tekeminen muuttuu kannattamattomaksi, lämmön tekemisen hinta nousee, koska laitoksen kiinteät kulut eivät juurikaan muutu.

Yleisesti ottaen tämä nostaisi paineita korottaa kaukolämmön hintaa.

Hurri arvelee, että Kaukaan Voimaa pitää sopeuttaa aina kunkin hetkiseen lämmön tarpeeseen ja sähkömarkkinatilanteeseen mahdollisimman hyvin.



Tuottaa 85 prosenttia Lappeenrannan kaukolämmöstä

Monessa uudistuksessa yhteistuotannosta luovutaan ja investoidaan pelkkään lämpölaitokseen. Näin on jo tehty muun muassa Helsingissä ja Nokialla.

— Yleensä lämpö ratkaistaan ensin ja harkittavaksi tulee, kannattaako jatkossa tuottaa myös sähköä lämmön lisäksi.

Hurrin mukaan uusinvestoinnin ratkaisut lähtevät paikallisesta lämmön tarpeesta.

— Mutta sähköjärjestelmän kannalta se näkyisi valtakunnallisesti tehotaseessa, kun Suomen oma tuotantokyky heikkenee.

Esimerkiksi Lappeenrannassa painaisi kotien tarvitseman kaukolämmön turvaaminen.

Kaukaan Voima tuottaa sähköä ja höyryä Kaukaan tehtaille sekä sähköä ja lämpöä Lappeenrannan Energialle. 85 prosenttia Lappeenrannan kotien tarvitsemasta kaukolämmöstä tulee Kaukaan Voimalta.

