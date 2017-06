Uutinen

Etelä-Saimaa: Velkaa vielä 70 miljoonaa Kaukaan Voima on Lappeenrannan Energian ehkä kaikkien aikojen suurin investointi. Lappeenrannan Energian osuus 244 miljoonan euron investoinnista oli 46 prosenttia ja Pohjolan Voiman 54 prosenttia. Laitos valmistui vuoden 2009 lopussa. Energian toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisen mukaan velkaa on edelleen lähes 70 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Energia valmistautuu parhaillaan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon suurinvestointiin. Puhdistamon kustannuksiksi on tähän mennessä arvioitu 70 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/19/Velkaa%20viel%C3%A4%20%2070%20miljoonaa/2017122382354/4