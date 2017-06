Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi LUT-konsernin päälinjat Saimaan ammattikorkeakoulun hallitus näyttää vihreää valoa LUT-konsernille. Hallitus on hyväksynyt LUT-konsernin päälinjat, jotka on valmistellut kolmen korkeakoulun yhteinen projektiryhmä.Jokaisella korkeakoululla säilyy oma hallitus ja rehtori. Konsernia johtaa konsernijohtaja, joka on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) rehtori. Hallintopalvelut tuotetaan yliopiston alaisuudessa, jolloin ammattikorkeakoulun hallintohenkilöstö siirtyy yliopiston palvelukseen.Saimaan ammattikoulun rehtorin Anneli Pirttilän mukaan suunnittelutyö alkaa syksyllä. Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Telkkä kertoo, että LUT-konsernin rakentaminen on sujunut hyvässä hengessä.Saimaan ammattikorkeakoulun omistus siirtyy syksyllä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Muutoksen jälkeen Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä yliopisto muodostavat yhteisen LUT-konsernin. Lue koko uutinen:

