Etelä-Saimaa: Ruokolahdella vaalitaan Simo Häyhän perintöä koko kesän ajan Ruokolahdella 57 vuotta elämästään asunut talvisodan tarkka-ampuja Simo Häyhä on osa paikkakunnan perintöä. Häntä kunnioittava näyttely on kesän ajaksi pystytetty Ruokolahden kirjastoon. Harri Tonder on jo parisenkymmentä vuotta järjestänyt Häyhästä näyttelyitä ja sanoo olevansa Häyhä -fani. Aikaisemmista näyttelyistä kertynyttä aineistoa on myös osittain käytetty tämänkesäisessä näyttelyssä, mutta uutta aineistoa on myös saatu Simo Häyhän veljentyttärien Sanni Friarin ja Toini Pellisen kotialbumeista ja kuvakokoelmista. Elämäkertanäyttely kertoo Häyhän elämän tärkeimmistä vaiheista ja on koottu kirjaston seinälle kronologisesti syntymästä kuolemaan. — Simon elämä on jotain aivan erikoista, Tonder toteaa. Näyttelyn nimi, ”Tää on meiän maa”, on Häyhän itsensä sanoma. Tonder kertoo niiden olleen Häyhän viimeiset sanat kotiväelleen ennen kuin hän liittyi palvelemaan maataan talvisodassa. Poikamieseloa Killen ja kulpavolkkarin kanssa Häyhä on tunnettu sotasankarina, jota Tonder kuitenkin pitää kilttinä ja vaatimattomana miehenä. Sotavuosien jälkeistä elämää värittävät esimerkiksi metsästysretki Urho Kekkosen seurana, poikamieselo suomenpystykorvansa Killen kanssa ja paikkakunnalla ajelu keltaisella kuplavolkkarillaan. Häyhän elämän merkittävimmät vaiheet sekä hänestä kerrotut pienet yksityiskohdat luovat näyttelystä kokonaisuuden. Tonder pitää tätä näyttelyn valttina. Lisäksi kirjaston yläkerrassa pyörii koko näyttelyn ajan TV2:n tekemä puolituntinen dokumentti Häyhästä, jonne näyttelyvierailla on vapaa pääsy. Ruokolahdelle virtaa monia matkailijoita, jotka haluavat tutustua Häyhän jalanjälkiin. Häyhän hauta on Ruokolahden hautausmaalla melkein Kotiseutumuseota vastapäätä. Museo on tietoinen kirjastolla olevasta näyttelystä, minkä ansiosta niin hautausmaan alueelta kuin kirjastolta osataan vastavuoroisesti vinkata Häyhä -faneja oikeisiin paikkoihin. Näyttely on Ruokolahden kunnan avustama ja osa myös Suomi 100 -tapahtumia. Tonderin mielestä Häyhä on ”suurena suomalaisena” vahva osa Suomen juhlavuotta. ”Tää on meiän maa” -näyttely on avoinna 12.6. - 25.8.2017 Ruokolahden kirjastossa Lue koko uutinen:

