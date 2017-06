Uutinen

Etelä-Saimaa: Puumalan taksiampuja on myöntänyt tekonsa — ampumista edelsi käynti ravintolassa Puumalassa sunnuntaiyönä taksissa ammustellut mies on myöntänyt tekonsa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Paukkunen kertoo, että porukka oli lähtenyt ravintolasta, jonka jälkeen ampuminen tapahtui. Ampuja oli päihtynyt. Poliisi otti hänet kiinni ja myös ase on poliisin hallussa. Mies ampui taksiautossa käsiaseella muutamia kertoja kohti lattiaa, kun auto oli ajossa tien päällä. Poliisi sai asiasta tiedon kello kolmen aikaan sunnuntaina. Asetta ei ollut kohdistettu keneenkään eikä kukaan paikallaolleista ollut uhattuna. Lue koko uutinen:

