Etelä-Saimaa: Poliisi epäilee terrori-iskun valmistelua Helsingissä Poliisin tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä terroristisen teon valmistelua Suomessa. Poliisin tiedotteen mukaan mahdollisen teon kohteena olisi Temppeliaukion kirkko Helsingissä. Kaikki mahdolliset toimet uhan selvittämiseksi on tiedotteen mukaan käynnistetty. Poliisi kertoo tekevänsä jatkuvasti tilannearviota ja kansalaisten turvallisuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin. Tällä hetkellä arvio on se, että viime sunnuntain operaation kaltaista toimintaa ei ole tarpeen jatkaa. Koska asian selvittäminen on kesken, ei siitä voida antaa tässä vaiheessa enempää tietoja. Lue koko uutinen:

