Uutinen

Etelä-Saimaa: Nauti auringonpaisteesta tänään — juhannusviikko muuttuu huomenna sateiseksi ja koleaksi Etelä-Karjalassa on vielä tänään melko lämmintä ja enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivän sadekuurot kuitenkin muistuttavat tulevasta. Tiistaina ja keskiviikkona sataa, ja juhannusta kohti sää muuttuu lämpötilankin puolesta koleaksi, ainakin kuluneeseen viikkoon verrattuna. Ilmatieteen laitoksen tämän hetken ennusteen mukaan juhannusaatto on Etelä-Karjalassa pääosin poutainen, jopa aurinkoinen, mutta lämpötila nousee korkeimmillaan noin 15 asteeseen. Tänään lämpötila on Etelä-Karjalassa vielä lähes 20 astetta, mutta voimakas luoteistuuli viilentää jo tätäkin päivää. Lue koko uutinen:

