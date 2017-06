Maaliskuussa Finnkino lupasi Nuijamiehen ja Kino-Aulan jatkavan – Oliko kaupan tarkoitus ostaa kilpailija pois markkinoilta, ketjujohtaja Ismo Määttä?

Kuva: kai skyttä

Lappeenrantalaisten elokuvateatterien Nuijamiehen ja Kino-Aulan toiminta päättyy kesäkuun lopussa. Asia varmistui, kun teatterien toiminnan omistavan Finnkinon yt-neuvottelut päättyivät maanantaina.

Ketjujohtaja Ismo Määttä Finnkinolta kertoo, että vuokraneuvottelut kiinteistöt omistavan Osuuspankin kanssa päättyivät tuloksettomina, mikä johti lopettamispäätökseen.

— Finnkinon johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että elokuvateatterit suljetaan 30. kesäkuuta eli silloin kun vuokrasopimus päättyy, Määttä sanoo.

— Meillä oli useampia keskusteluita viimeisten viikkojen aikana, ja kaikkia eri mahdollisuuksia käytiin läpi. Lopputulemana molemmat osapuolet totesivat, että jatko olisi kaupallisesti kannattamatonta. Joutuisimme sitoutumaan merkittäviin investointeihin.

Yt-neuvotteluiden tuloksena Finnkino irtisanoo seitsemän työntekijää. Irtisanomisten yhteisvaikutus on 2,6 henkilötyövuotta. Kaksi työntekijää siirtyy Finnkinon Strand-elokuvateatteriin.

— Finnkino tarjoaa kaikille irtisanotuille työtä muissa teattereissaan. Lappeenrannassa töitä oli tarjota vain kahdelle. Keskustelua käydään kunkin kanssa henkilökohtaisesti siitä, onko mahdollisuutta ja kiinnostusta lähteä johonkin muualle töihin.

Finnkino osti Nuijamiehen ja Kino-Aulan liiketoiminnan Elokuva Luotolalta maaliskuussa. Tuolloin Määttä kertoi, että teattereiden toiminta jatkuu ennallaan.



Mikä on muuttunut maaliskuun jälkeen?

— Lainaus on ollut oikea, mutta samassa yhteydessä tietysti on tullut sanottua aiheesta enemmänkin. Kaksi meneillään olevaa kuukautta kaikki ovat olleet tietoisia siitä, että 30.6. asti on sopimus. Se on yksi kriittinen tekijä koko prosessissa. Vuokraneuvottelut eivät tuoneet jatkoa tähän toimintaan.

— On tullut selväksi, että teatterit eivät ole olleet liiketaloudellisesti kovin kannattavia. Kävijäluvut verrattuna viime vuoteen on olleet huonoja nimenomaan näissä kahdessa teatterissa. Kävijämäärät ovat laskeneet kahden viimeisen kuukauden aikana. Lappeenrannassa on hyvä elokuvissa käymisen kulttuuri. Halusimme sitä vaalia ja tavoitteenamme oli, että teatterit olisivat osa tätä suunnitelmaa.



Oliko kaupan tarkoituksena ostaa kilpailija pois markkinoilta?

— Toki Nuijamies ja Kino-Aula olivat kilpailijoita. Tavoitteemme kuitenkin oli, että teatterit olisivat säilyneet ja olisivat olleet osa suunnitelmaamme vaalia elokuvakulttuuria. On myös auki tuleeko rakennuksille suojelupäätöksiä. Finnkino jää seuraamaan, mitä kiinteistöille tapahtuu.



Minkälaisista teatterien vaatimat investoinnit olisivat olleet?

— Ehdottomasti teatterit olisivat vaatineet remontointia. Se olisi tarkoittanut koko elokuvateatterien ja esitystekniikan uusimista penkeistä lähtien. Koko teatterien uusimista, jos olisimme halunneet jatkaa toimintaa pitkäjänteisesti.



Mitkä olisivat olleet investointien kustannukset?

— Investoinnit olisivat olleet merkittäviä.



Tuliko teattereiden kunto yllätyksenä kauppaa tehdessä?

— Ei varmasti tullut yllätyksenä kenellekään. Nyt kun on tarkennettu, mitä investoinnit koskisivat, on selvinnyt, että se ei olisi tullut kaupallisesti kannattavaksi.