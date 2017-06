Uutinen

Etelä-Saimaa: Lumilautailija on myös vesipeto, Matti Suur-Hamari ei voi kuormittaa proteesipuolen jalkaansa liikaa juoksemalla tai pyöräilemällä Paralumilautailija Matti Suur-Hamarille, 31, vesi on tuttu elementti. Suur-Hamari nousi sunnuntaina Xterra-maastotriathlonin sprinttikisassa Saimaasta ensimmäisten joukossa, vaikka antoi kilpakumppaneilleen tasoitusta uimalla ilman toista jalkaa. Hänen vasen jalkansa amputoitiin kahdeksan vuotta sitten polven alapuolelta moottoripyöräonnettomuuden jälkeen. — Teen omia kardiotreenejä aika paljon uimalla. Proteesipuolen jalkaa ei voi koko ajan kuormittaa juoksemalla tai fillaroimalla, siksi vesi on myös aika tuttu ympäristö, Suur-Hamari kertoi. Hän osallistui Rauhassa järjestettyyn triathlonkilpailuun kolmannen kerran, mutta nyt ensimmäisen kerran joukkuekilpailuun. Siinä jokainen tiimin kolmesta jäsenestä hoiti yhden lajin: uinnin, pyöräilyn tai juoksun. — Aiemmin on ollut myös pyöräily ja juoksu mukana, mutta oma treeniohjelma on siinä vaiheessa, että fysiikkavalmentaja kielsi osallistumisen täysmatkalle. Oli kuitenkin hienoa päästä tiimissä kisaan mukaan. Pyörämies vaihtui viime tingassa Noustuaan Rauhan rannassa vedestä Suur-Hamari napsautti vasempaan jalkaansa proteesin takaisin paikoilleen. Sen jälkeen matka jatkui juosten vaihtopaikalle, josta Janne Mäkelä lähti pyöräilyosuudelle. Alun perin pyörämiehen piti olla maastohiihtäjä Lari Lehtonen, mutta hän sairastui edellisiltana ja ex-pesäpalloilija Mäkelä hälytettiin tilalle. Joukkueen juoksuosuuden hoiti ampumahiihtäjä Venla Lehtonen. — Pintavesi oli jo suhteellisen lämmintä, mutta oli se silti aika raikasta. Kun uinnin sai rullaamaan, niin aika hyvin se meni. Aluksi meinasi suunnistus lähteä vähän vikasuuntaan. Katselin puolessavälissä, että poiju onkin aika kaukana tuolla oikealla. Muutama ekstrakymmenmetrinen tuli lisää matkaa, Suur-Hamari naureskeli. Oman elementtinsä päälle Suur-Hamari palaa jo reilun kuukauden kuluttua. Heinäkuun lopulla odottanevat ensimmäiset lumileirit Keski-Euroopan jäätiköillä. — Pääsin viime kaudesta ehjänä kesätreenikauteen. Mitään loukkaantumisia ei ole pahemmin tullut. Treenaaminen on tuntunut hyvältä. Tekeminen kovalla tasolla Ensi maaliskuussa käydään paralympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa. Suur-Hamarin kaksi viime talvea ovat sujuneet mainiosti. Viime kaudella hän uusi paracrossin maailmanmestaruutensa ja voitti samoissa kisoissa myös banked slalomin MM-kultaa. — Valmennuksen kanssa olemme saaneet tekemisen tason todella kovaksi. Pystyn laskemaan koko ajan podiumpaikkoja ja vetämään tiukoissa paikoissa sitten pisimmän korren. Jatketaan samalla tiellä. Reilun kolmen vuoden takaiset Sotshin paralympialaiset menivät Suur-Hamarilta huonosti. Kaatuilu pudotti loppusijoituksen 11:nneksi. — Katsotaan, miten nyt käy. En ota siitä suurempia paineita. Pyrin ajattelemaan, että se on vain yksi kisa muiden joukossa. Yritän nauttia jokaisesta treenistä ja kisasta, urheilusta. Maailmancup saatiin Suomeen Ensimmäiset maailmancupin startit odottavat marraskuun puolivälissä. — Hieno vuosi on tulossa, sillä paralympialaisten lisäksi saamme maailmancupin kisan Suomeen, Pyhälle joulukuun alkupäiville. Se on ensimmäinen vammaispuolen maailmancup Suomessa. Lue koko uutinen:

