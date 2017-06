Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikevaihto pieneni neljä miljoonaa euroa UPM:n Kaukaan tehtaiden toisenkin paperikoneen lakkautus on Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisn mukaan edelleen Kaukaan Voiman suurin uhka. — Ja se tapahtuu aikaisemmin kuin laitoksen käyttöiän tuleminen tiensä päähän, sanoo Kolehmainen. Tähän mennessä vaneritehtaan ja toisen paperikoneen lakkautus ovat heikentäneet Kaukaan Voiman toimintaedellytyksiä. Toisen paperikoneen lakkautus olisi Kaukaan Voimalle Kolehmaisen mukaan kohtalokasta. Kaukaan Voiman liikevaihto on pienentynyt kahtena vuonna peräkkäin. Viime vuonna liikevaihto putosi nelisen miljoonaa euroa edellisvuoden 44,8 miljoonasta eurosta 40,8 miljoonaan euroon. Kolehmaisen mukaan suurin syy tähän on se, että paperikoneen lakkautuksen takia energiaa on tarvittu tehdasalueella aiempaa vähemmän eli sinne on myyty vähemmän. Laitoksen käyttökustannukset jakautuvat omistuksen mukaan eli Lappeenrannan Energia vastaa 46 prosentista käyttökustannuksista ja Pohjolan Voima 54 prosentista. Kolehmainen allekirjoittaa PVO:n Lämpövoiman toimitusjohtaja Petri Hurrin luettelemat uhkat. Kuitenkaan esimerkiksi turpeen käytön vaikeutuminen ei olisi ylitsepääsemätöntä. — Kaukaan Voima on rakennettu niin, että se tarvittaessa toimi vaikka pelkällä biopolttoaineella. Kolehmaisen mukaan tällä erää ei ole paineita kaukolämmön hinnankorotuksiin. — Parhaillaan harkitsemme, että kaukolämmön hintaa voisi jopa alentaa. Kolehmainen toteaa, että viime aikoina Suomessa on tehty vain lämpökattiloita, kun laitoksia on uudistettu. Kolehmainen arvioi, että Kaukaan Voimalla on käyttöikää jäljellä yli 20 vuotta. — Siinä ehtii markkinat muuttua vielä moneen kertaan. Mitä tuleva tuo tullessaan, emme tiedä. Mutta näillä näkymin teollisuuden höyrynkäyttö on olennaisessa osassa. Lue koko uutinen:

