Etelä-Saimaa: Laittomat vierailut Venäjän puolella jokakesäinen riesa – ”Jostain syystä raja houkuttelee etenkin ulkomaalaisia” Suomen ja Venäjän raja kiinnostaa etenkin ulkomaalaisia vierailijoita. Tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksiköstä kertoo, että laittomat rajanylitykset ovat jokakesäinen riesa. — Ei se ole täysin poikkeuksellista tai harvinaista, mutta onneksi se ei ole sentään ihan viikoittaistakaan, Häkkinen sanoo. Sunnuntaina neljä Iso-Britanniasta kotoisin olevaa miestä vieraili laittomasti Venäjän puolella Parikkalassa. Syyksi rajanylitykseen he ilmoittivat halun käydä Venäjällä katsomassa maisemia ja nauttimassa olutta. Viime viikon maanantaina neljän keskieurooppalaisen Suomessa lomaa viettäneen henkilön seurue päätti käydä luvatta tutustumassa rajaan Uukuniemellä. — Jostain syystä raja houkuttelee etenkin ulkomaalaisia. Tyypillisesti ihmiset sanovat, että halusivat käydä Venäjällä, kun se tuntui olevan niin lähellä. Ei se yleensä vaadi sen ihmeempää syytä. Suomalaiset ehkä ymmärtävät ja kunnioittavat rajaa paremmin. Molemmissa tapauksissa epäillyt henkilöt olivat tietoisia siitä, että rajan ylittäminen on laitonta. Silti he halusivat ottaa riskin. Häkkinen kertoo, että tilanne on usein samanlainen. Rikosoikeudelliset seuraukset eivät tule yllätyksenä. — Kaikki ymmärtävät ja tietävät, että toimivat laittomasti. Kyltit on nähty ja ihmiset osaavat lukea. Sinänsä se ei tule yllätyksenä. Toisaalta se tulee aina yllätyksenä, että jää kiinni. Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen alueella on tänä vuonna kirjattu 12 valtiorajarikkomusta. Tyypillinen seuraus valtiorajarikkomuksesta on päiväsakkorangaistus. Lue koko uutinen:

