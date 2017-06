Uutinen

Etelä-Saimaa: Lahtelaisporukan velanperintä kääntyi väkivaltaiseksi Lappeenrannassa – Miehen nenä lyötiin vinoon, naista lyötiin ja potkittiin Kahta lahtelaista naista ja kahta lahtelaista miestä epäillään törkeästä ryöstöstä, kahdesta ryöstöstä ja ryöstön yrityksestä Lappeenrantaan suuntautuneen väkivaltaisen velanperintäreissun seurauksena. Nelihenkinen joukko oli lähtenyt huhtikuussa Lahdesta Lappeenrantaan perimään huumevelkoja 36-vuotiaalta lappeenrantalaismieheltä. Rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että poliisi on lähtenyt esitutkinnassa siitä, että rikokset tehtiin yksissätuumin rikoskumppaneina. Velkoja joukko peri ensin velkaantuneelta mieheltä, sitten tälle velkaa olleilta lappeenrantalaisilta. — Ensin he ovat menneet huumeita ostaneen miehen luokse velkoja perimään. Häneltä ei ole saatu tarpeeksi. Sitten on lähdetty perimään lappeenrantalaismiehelle velkaa olleita niin sanottuja alapokia tämän myötävaikutuksella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/19/Lahtelaisporukan%20velanperint%C3%A4%20k%C3%A4%C3%A4ntyi%20v%C3%A4kivaltaiseksi%20Lappeenrannassa%20%E2%80%93%20Miehen%20nen%C3%A4%20ly%C3%B6tiin%20vinoon%2C%20naista%20ly%C3%B6tiin%20ja%20potkittiin/2017122384629/4