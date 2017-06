Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran paikallisliikenne ilmaista tapahtumaviikonloppuina — Imatran bussien matkustajamäärät ovat selkeässä kasvussa Imatran kaupunki kokeilee ilmaisen paikallisliikenteen tarjoamista kesän tulevina tapahtumaviikonloppuina. Taustalla on toive siitä, etteivät pysäköidyt autot tukkisi keskustaa. Myös matkailijoille halutaan tarjota hyvä kokonaisuus imatralaisesta tapahtumasta. — Imatran ajojen ja Itä-Länsi-tapahtuman aikaan paikallisbussit ovat ilmaisia kaikille, kertoo paikallisliikenteestä vastaava kaupungininsinööri Päivi Pekkanen. — Tapahtumiin on myös järjestetty paljon lisäliikennettä, eli linja-autoja suuremmille parkkipaikoille. Nämä kyydit ovat kaikki ilmaisia, ja toivomme, että tällä tavoin omalla autolla kulkevat ihmiset veisivät autonsa keskustan ulkopuolisille paikoitusalueille. Kesäaikatauluihin paikallisliikenne siirtyi maanantaina 5.6. Suurimmat muutokset koskevat reittejä. — Linjat 4 ja 5 laitettiin kokonaan uusiksi, saamamme palautteen mukaan ne eivät olleet ollenkaan käyttäjäystävällisiä, kertoo Pekkanen. Talvella kolmoslinjalla aiheutti myöhästymisiä suuri matkustajamäärä. Kesällä tilanne kuitenkin rauhoittunee, kun koululaiset ovat lomilla. Vastaavaa palautetta ei ole kesäaikatauluista ainakaan vielä tullut. Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat selkeässä nousussa viime vuoteen verrattuna. — Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana matkojen määrä on kasvanut seitsemällä prosentilla vuoteen 2016 nähden, sanoo kaupungininsinööri Pekkanen. Paikallisliikenteen matkoja tehtiin näinä neljänä kuukautena 108 817 kappaletta. Koko vuoden matkamäärät ovat olleet viime vuosina 250 000-300 000 luokkaa, ja tällä tahdilla nuo lukemat ylittyvät kirkkaasti. Varsinkin, kun kesätapahtumat tuonevat vain lisää kasvua. Näin uskoo myös Päivi Pekkanen. — Viime vuonna Imatran ajojen aikaan tehtiin lähes seitsemän tuhatta matkaa vain lisäkuljetuksilla. Uskon, että tänäkin vuonna on tulossa vastaavanlainen iso piikki matkustajamäärissä. Lue koko uutinen:

