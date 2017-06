Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajoista tehdään entistä turvallisemmat: vaneriaita vaihtuu kriittisissä kohdissa ilmatäytteiseen turva-aitaan Imatran ajojen turvallisuuden eteen tehdään kaikki mahdollinen, kertoo Imatran YH-rakennuttajan vs. toimitusjohtaja Lassi Nurmi. Uusin hankinta ovat ilmatäytteiset turva-aidat, jotka vuokrataan tapahtuman ajaksi katuradan tiukimpiin kurveihin ja mahdollisiin vaaranpaikkoihin. ”Pehmoaidoilla” korvataan aiempaa vaneriaitaa. Aiemmin ilmatäytteisiä turva-aitoja on nähty muun muassa speedway-radoilla, Nurmi kertoo. — Tämä tekee entisestään Imatran katuradasta yhden Euroopan turvallisimmista, hän tähdentää. Merkittäviä ratamuutoksia ei Nurmen mukaan ole tulossa, vaan enemmän kyse on hienosäädöstä. Tiukimpiin kurveihin asennettavat kanttikivet vaihtuvat viistettyihin kiviin ajajien toiveesta. Asvalttia uusitaan paikoissa, jossa se on kulunut. Yksi tällainen paikka on Linnansuon junaradan tasoristeyksessä, jossa jatkuva jarruttaminen syö päällysteen pintaa. Asvalttityöt alkavat tällä viikolla. Lähempänä tapahtumaa katuradan varteen levitetään turvasoraa. Sen tehtävänä on ehkäistä kaatumisia, jos pyörä ajautuu ulos radalta: nurmella pyörä lähtee helposti alta, soralla ei niinkään. Kaikkiaan Imatran kaupunki satsaa tapahtuman puitteisiin 200 000 euroa. — Työt ovat hyvässä mallissa. Nyt on paljon helpompaa kuin ensimmäisenä vuonna. Silloin oli enemmän yllätyksiä. Nyt tiedetään, mitä pitää tehdä, Lassi Nurmi toteaa. Lue koko uutinen:

