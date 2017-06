Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Olin aistivinani, että Finnkino olisi halunnut jatkaa toimintaa” — Merja Luotola-Maarnelalle Nuijamiehen ja Kino-Aulan alasajo oli valtava pettymys Lappeenrantalainen Merja Luotola-Maarnela kertoo olevansa vereslihalla Finnkinon yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen selviämisen jälkeen. — Tieto repii uudestaan auki vaikean päätöksen haavat. Olen hirveän surullinen, Luotola-Maarnela kertoo. Puhelimitse tavoitettu Luotola-Maarnela kuulostaa liikuttuneelta ja järkyttyneeltäkin. — Olin ajatellut, että Nuijamies ja Kino-Aula olisivat saaneet jäädä toimintaan. Jaksoin toivoa sitä siihen saakka, kunnes tämä päätös tuli. Elokuvateatterit Nuijamies ja Kino-Aula ovat kuuluneet Luotoloiden perheyritykseen melkein 90 vuoden ajan. Alkuvuodesta 2017 Merja Luotola-Maarnela myi liiketoiminnan Finnkinolle. Aikaisemmin hän on kuvannut päätöstä elämänsä vaikeimmaksi. Päätösten kanssa elettävä Luotola-Maarnelan mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että joku muu toimija voisi jatkaa elokuvateatteritoimintaa tiloissa. — Resurssit ovat kovin pienet. On nähty, että Lappeenrannan kokoiseen kaupunkiin kahta toimijaa ei oikein mahdu. Luotola-Maarnela kertoo, että hän joutuu nyt elämään niiden päätösten kanssa, jotka alkuvuodesta on tehty. — Minulle elokuvateattereilla on valtava merkitys. Oma isoisäni on perustanut yrityksen ja sukuni on pyörittänyt toimintaa vuosikaudet. Lopputulos oli yllätys Luotola-Maarnelalle Finnkinon päättyneiden yt-neuvotteluiden lopputulos oli yllätys. — Aikoinaan olin aistivani, että Finnkinolla todella oli tahtotilaa toiminnan jatkamiseksi. Tietenkään en tiedä, mitä asioista on myöhemmin neuvoteltu. Luotola-Maarnelan mukaan Nuijamiehen miljöö on erityinen. — Elokuvateattereiden kunnostus olisi vaatinut rahaa, mutta toisaalta se olisi varmasti kantanut hedelmää myöhemmin. Viimeiset näytökset Nuijamiehessä ja Kino-Aulassa nähdään jo tämän viikon torstaina. Sitä, aikooko Luotola-Maarnela mennä paikan päälle vielä viimeisiin näytöksiin, hän ei osaa vielä sanoa. — Tunnelmat ovat tällä hetkellä aika sekavat. Lue koko uutinen:

