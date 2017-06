Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Olen katkera Finnkinolle, kun se nyt vie palan sielustani” — Nuijamiehen ja Kino-Aulan työntekijät saivat tänään irtisanomispaperit käteen Nuijamiehen ja Kino-Aulan työntekijät kokoontuivat yhdessä elokuvateatteri Nuijamiehen aulaan, kun he olivat saaneet tiedon Finnkinon yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä maanantaina iltapäivällä. Niiden tulos oli, Nuijamiehen ja Kino-Aulan toiminta päättyy. Kaikkiaan seitsemän työntekijän työsuhde päättyy, ja kahden työntekijän työsuhde jatkuu Finnkinon Strand-elokuvateatterissa Lappeenrannassa. Työntekijöiden tunnelmat olivat kaksijakoiset. Tunnelma oli sekä pettynyt että helpottunut. — Tilaisuus oli lyhyt ja ytimekäs. Yt-info kesti maksimissaan parikymmentä minuuttia, kertoo kassatyöntekijänä työskennellyt Tytti Hirvonen henkilöstölle pidetystä informaatiotilaisuudesta. Hänelle ei jäänyt erityisen hyvää kuvaa maanantai-iltapäivänä päättyneistä yt-neuvotteluista. — Näytti siltä, että puhetta oli harjoiteltu etukäteen. Kovasti isot herrat olivat myötätuntoisia, mutta se tuntui teennäiseltä, Hirvonen sanoo. Teatterit joilla on sielu Hirvonen on työskennellyt elokuvateatterissa kahdeksan vuoden ajan. Työ on kulkenut lähipiirissä, koska hänen serkkunsa ja isosiskonsa ovat aiemmin työskennelleet myös samassa paikassa. — Minä pääsin tänne isosiskon kautta. Nämä elokuvateatterit ovat olleet minulle vahvasti läsnä elämässä, ja ne ovat myös tärkeä asia koko Lappeenrannalle. Hirvosen mukaan Nuijamiehen ja Kino-Aulan tunnelma on uniikki. — Tällä paikalla on sielu. Olen katkera Finnkinolle, kun se nyt näin vie pienen palan sielustani pois. Hirvosen mukaan on näyttänyt selvältä, että Finnkino on halunnut ostaa kilpailevan teatterin pois markkinoilta, eikä ole oikeasti halunnut jatkaa toimintaa. Myös muut työntekijät kertovat, että merkkejä on ollut ilmassa. — Esimerkiksi karkkeja ja limppareita ei ole saanut tilata. Emme myöskään ole saaneet kesätyövaatteita, vaikka kesä on jo pitkällä, kertoo kassatyöntekijänä työskennellyt Heidi Asikainen. Asikaisen mukaan yt-neuvottelujen lopputuloksen selviämisen jälkeen työpaikalla ei ole itketty. — Kyllä ne itkut itkettiin silloin, kun elokuvateatterit myytiin Finnkinolle. Se oli kovempi paikka, Asikainen kertoo. Melkein 40 vuotta talossa Nykyisistä työntekijöistä pisimpään Nuijamiehessä ja Kino-Aulassa on työskennellyt tekniikasta vastaava Jaakko Maarnela. Hän aloitti työt elokuvateatterissa vuonna 1977 konehoitajan harjoittelijana. Täydet 40 työvuotta olisivat tulleet täyteen syksyllä. — Minä olen kasvanut sisään tähän alaan, ja nähnyt alan nousut ja laskut. Hän uskoo, että tieto toiminnan päättymisestä ei tullut kenellekään työntekijöistä yllätyksenä. — Minusta tuntuu, että me kaikki olemme tavalla tai toiselle tienneet yt-neuvottelujen lopputuloksen. Hän kuvailee tunnelmiaan osin myös helpottuneiksi. — Nyt voi laittaa pisteen mietinnöille. Enää asiaa ei tarvitse miettiä. Maarnelalla viimeiset työpäivät talossa ovat tiistai ja keskiviikko. — Kun oven laittaa viimeisen kerran kiinni, niin onhan se tiukka paikka. Ei tämä helppoa ole. Lue koko uutinen:

