Etelä-Saimaa: Vihreiden kuntavaaliehdokas kertoo puoluekokouksesta: —Odottelu meni pitkäksi Vihreiden kuntavaaliehdokas lappeenrantalainen Clarisse Jay ei päässyt äänestämään, mutta oli lauantaina puoluekokouksessa Tampereella seuraamassa puheenjohtajakisaa. — Tunnelma oli hyvä, vaikka odottelu menikin pitkäksi, hän kommentoi. Ilmapiiri oli hänen mukaansa hyvin jännittynyt paikan päällä, jopa ajoittain turhautunut, mutta hän on tyytyväinen lopputulokseen. — Oma suosikkini oli Mari Ohisalo, mutta Touko Aalto tiukka kakkonen. Hänen mielestään Ohisalo olisi sopinut puheenjohtajaksi, sillä hänellä pitkä ura ja vankka poliittinen kokemus. Jay olisi toivonut naista puheenjohtajaksi, mutta hän on myös tyytyväinen Aallon valintaan. — Loppujen lopuksi vihreillä on aika yhtenäinen poliittinen linja, ja Aalto varmasti hoitaa asiat ilman paineita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Vihreiden%20kuntavaaliehdokas%20kertoo%20puoluekokouksesta%3A%20%E2%80%94Odottelu%20meni%20pitk%C3%A4ksi/2017122381953/4