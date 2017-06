Uutinen

Etelä-Saimaa: Tekosaari tuo lisää rantaviivaa mutta sen rakentaminen stressaa kaloja — Suomeenkin suunnitteilla tekosaaria Merenpohjasta ruopataan noin 400 000 kuutiometriä maa-ainesta ja paikalle tuodaan yli 900 000 kuutiometriä louhetta, mursketta ja hiekkaa. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, näin syntyy uusi saari Suomenlahden rannalle Espoon edustalle. Espoon kaupunki aikoo rakentaa Suomenlahdelle pinta-alaltaan noin kahdeksan hehtaarin tekosaaren. 2—3 vuotta kestävän ruoppauksen ja täyttöjen jälkeen Finnoonlahden merialueelle syntyy hiekkakenttä, jonne voi ryhtyä rakentamaan katuja, puistoja ja rakennuksia. Jos saareen käytettävät maat sijoitettaisiin jalkapallokentälle, maanpinta kohoaisi 126 metrin korkeuteen. Hintaa tekosaarelle tulee 3—4 miljoonaa euroa hehtaarilta, eli kaupunki panee rahaa likoon 22,5—36 miljoonaa euroa. — Taloudellisesti hanke on kaupungille kannattava, toteaa projektipäällikkö Kimmo Leivo Espoon kaupungilta. Dubai rakentaa palmu- ja maapallosaaria Tekosaarien saralla kenties hätkähdyttävintä työtä on tehnyt Persianlahden rannalla sijaitseva Dubai. Se on muotoillut tekosaaristaan palmupuita ja maapallon karttaa muistuttavia rykelmiä. Dubain rannoilta löytyy myös suomalaisosaamista: turkulaisyhtiö Admares rakensi viime vuonna luksushotelli Burj Al Arab Jumeirahin kylkeen noin hehtaarin kokoisen tekosaaren. Paalujen varaan pystytetty rakennelma toimii jättimäisenä terassina hotellin asiakkaille. Sieltä löytyy muun muassa uima-altaita, ravintoloita ja ruukkuihin istutettuja palmupuita. Varakkaiden saaria Dubaita ja Espoota yhdistää yksi tavoite: rantaviivan määrän kasvattaminen. Dubain tekosaaret on rakennettu varakkaille lomailijoille ja maailman rikkaille, joilla on varaa maksaa kesähuvilasta miljoonia euroja. Myös Espoon kaupunki on laskenut, että tekosaaren rakentaminen maksaa itsensä takaisin. Saarelle on tulossa kerrostalovaltainen asuinalue noin 1 500 asukkaalle. — Sinisen näkyminen on ominaisuus, johon tuntuu löytyvän maksuhalukkuutta, Leivo kertoo merinäköalaan viitaten. Tekosaaren ansiosta Espoo saa noin kilometrin verran lisää rantaviivaa. Suomessa tekosaaria on tällä hetkellä suunnitteilla Espoon lisäksi Tampereelle Näsijärven rantaan. Espoon Finnoon asuinalueen suunnitelmat ovat valmiina. Alueen arvioidaan valmistuvan 2030-luvun puolivälissä. Tampereen Hiedanrannan alueen yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2018, jonka jälkeen aloitetaan asemakaavoitus. Yhtenä vaihtoehtona alueen suunnittelussa on tekosaarien rakentaminen. Suomessa pyrkimys yhteisiin olohuoneisiin Suomessa rantaviivaan suhtaudutaan kuitenkin eri tavalla kuin Persianlahdella. Yksityisten hiekkarantojen sijaan tavoitteena on luoda koko kaupungin yhteisiä olohuoneita. Vaasan vuoden 2008 asuntomessualue sijoittui meren rantaan, mutta rantatonttien sijaan Vaasan kaupunki markkinoi asuntomessuja kahdeksan alueelle tulevan puiston voimalla. Alueelle rakennettiin yleiseen käyttöön myös tekosaaria. — Ponttonisillat kulkevat kahden tekosaaren kautta ja tarjoavat messuvieraille upean maisemareitin alueen sisällä. Toisella saarista istutukset ja maisemat on suunniteltu erityisen tarkasti. Tarkoituksena on, että tällä Terapiasaarella kulkijat voivat rentoutua ja nauttia paikasta kaikilla aisteillaan, Vaasan kaupunki ja Suomen Asuntomessut tiedottivat ennen asuntomessujen avautumista. Myös Espoossa ranta-alueet tulevat julkisiksi alueiksi. Kimmo Leivon mukaan tavoitteena on, että kaikki pääsevät nauttimaan meren läheisyydestä. Pohjanlahdella kohoaa maa, Suomenlahdella meri Suomessa tekosaarien suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutos ja jääkauden aiheuttama maankohoaminen. Espoossa on varauduttu ilmastonmuutokseen. Ilmatieteen laitos arvioi, että Suomenlahdella merenpinta voi nousta 30—90 senttimetriä vuoteen 2100 mennessä. — Saari rakennetaan nykytietämyksen ja ennusteiden mukaan tulvimisrajan ja aaltoiluvaran yläpuolelle, kertoo projektipäällikkö Kimmo Leivo Espoon kaupungilta. Käytännössä maanpinta tekosaarella kohotetaan noin kolme metriä merenpinnan yläpuolelle. Pohjanlahdella voimakas maankohoaminen puolestaan voi jarruttaa merenpinnan nousua. Vaasan vuoden 2008 asuntomessualue rakentui hyvin matalan, korkeintaan kolme metriä syvän vesialueen rantaan. Merenpohjan muotoilussa oli otettava huomioon päättyneen jääkauden aiheuttama maan kohoaminen. Asuntomessualueen edustalla maa kohoaa joissakin paikoin jopa 2—3 senttimetriä vuodessa, selviää Vaasan kaupungin saamasta ympäristöluvasta, jonka Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2006. Maankohoamisen vuoksi osa vesialueista voi kasvaa umpeen sadan vuoden kuluessa rakentamisesta. Kalat stressaantuvat, pesäpaikkoja katoaa Tekosaaret ja niiden rakentaminen vaikuttavat väistämättä niitä ympäröivään luontoon. Tekosaari voi muuttaa rakennusalueen eläimistöä ja veden virtausta. Merenpohjan ruoppaus myös samentaa vettä ainakin väliaikaisesti. — Yleisesti ottaen kaikesta merellisestä rakentamisesta aiheutuu haittaa ympäröivälle luonnolle, ja rakentamisessa on sen takia huomioitava alueen vedenalaisen luonnon lähtötilanne, kertoo meriasiantuntija Janica Borg Maailman luonnonsäätiön WWF:n Suomen-osastosta. — Esimerkiksi monet matalat lahdet ovat kalojen tärkeitä kutu- ja poikasalueita, joissa rakentamisella voi olla erittäin haitallinen vaikutus alueen lajistoon. Hän ei ota kantaa Vaasan, Tampereen ja Espoon tekosaarien mahdollisiin ympäristövaikutuksiin, vaan kommentoi asioita yleisellä tasolla. Borgin mukaan itse rakentaminen aiheuttaa aina häiriöitä vedenalaiselle luonnolle. Veden samentumisen ja rehevöitymisen lisäksi rakentaminen lisää vedenalaista melua, mikä on monelle lajille stressaavaa. — Rakentamisajankohta on toinen vaikuttava tekijä: merilintujen ja kalojen lisääntymisaikaan tapahtuva rakentaminen häiritsee paikalla olevien yksilöiden lisäksi niiden pesintää tai kutua. Tämä heijastuu kyseisen vuoden poikastuotantoon ja saattaa näkyä myös seuraavien vuosien yksilömäärissä, Borg sanoo. Minna Muuronen Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Tekosaari%20tuo%20lis%C3%A4%C3%A4%20rantaviivaa%20mutta%20sen%20rakentaminen%20stressaa%20kaloja%20%E2%80%94%20Suomeenkin%20suunnitteilla%20tekosaaria/2017122324645/4