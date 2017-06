Uutinen

Etelä-Saimaa: Sadat kävivät tukemassa Niinistöä Lappeenrannan torilla Lauantain aamupäivän lämmin ja aurinkoinen sää houkutteli ihmisiä jäätelölle Lappeenrannan torille. Moni kävi samalla jättämässä kannattajakortin Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeen pisteellä. Halukkaita antamaan tukensa Niinistölle torilla riitti. Samanaikaisesti keräyspisteellä oli useampi ihminen. Jo ennen puolta päivää sadat ihmiset olivat käyneet kirjoittamassa kannattajakortin. Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeen Etelä-Karjalan vastaava Jussi Virsunen odotti paikalle kannattajia, mutta yllättyi, kuinka paljon väkeä kävi paikalla heti aamupäivällä. — Tässä on ollut koko ajan vilskettä. Hienoa, kuinka ihmiset ovat ottaneet tämän vastaan. Allekirjoittajien kirjo on ollut laaja. Pääosin allekirjoittajat ovat olleet torikansaa, mutta paikalla on käynyt myös Niinistön nuoria kannattajia. Aurinkoisesta päivästä nauttimaan tullut lappeenrantalainen Erkki Gröhn törmäsi sattumalta keräyspisteeseen. Hetken mielijohteesta hän päätti antaa tukensa Sauli Niinistölle. Lomakkeen täyttäminen hoitui alle viidessä minuutissa. Hän mielestään tempaus on positiivinen asia, vaikka hän ei olekaan Sauli Niinistön kiihkeä kannattaja. — Olen asunut kymmeniä vuosia Espanjassa, enkä yhtään muista, ketä olen äänestänyt presidenttivaaleissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Sadat%20k%C3%A4viv%C3%A4t%20tukemassa%20Niinist%C3%B6%C3%A4%20Lappeenrannan%20torilla%20/2017122378999/4