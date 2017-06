Uutinen

Etelä-Saimaa: Ritaritaistelijat valtasivat Linnoituksen vallit Keskiaika ja nykyaika sekoittuvat viikonloppuna Lappeenrannassa. Linnoituksessa näkyi keskiaikaisia telttoja ja haarniskoja. Länsipuoleisilla valleilla käytiin taistelua yksittäin ja joukkueina. Buhurt on uusi, mutta nopeasti suosiotaan kasvattava harrastus Suomessa. Sen harrastajat pukeutuvat haarniskoihin ja kamppailevat keskenään. Se ei kuitenkaan ole roolipeliä, vaan erikoinen kamppailulaji. Helsinkiläinen Niklas Kulmala on harrastanut ritaritaisteluja kolme vuotta. Kulmala kuvailee lajia yhdistykseksi kamppailulajeja ja keskiajan sotilashistoriaa. Näiden kahden yhdistelmä kiehtoo häntä. — Kun astun taistelukentälle, tunnen hirveästi adrenaliinia. Kovaotteinen harrastus vetää puoleensa enimmäkseen miehiä, sillä se vaatii paljon fyysistä voimaa. Vaikka taistelut kestävät vain muutaman minuutin, kamppailu monta kymmentä kiloa painavissa varusteissa on raskasta. — Haarniskat painavat painavat 46 kiloa, joten taistelun jälkeen tulee orastava nälkä. Taisteluaseetkin ovat oikeaa terästä. Ne eivät kuitenkaan vahingoita ketään, sillä terävien aseiden käyttö on kamppailussa kiellettyä. Taistelut ja markkinat luovat yhteisöllisyyttä Tapahtumassa oli myös historian elävöittäjiä. Se on keskiajan harrastamisen muoto, jossa pukeutumisen avulla eläydytään keskiaikaiseen tunnelmaan. Milja Ketomäki vietti viikonlopun pukeutuneena rautakautiseen asuun. Se on hänen itse tekemänsä. — Historian elävöittäminen katkaisee arjen rytmin, kertoo talouspäällikkönä työskentelevä Ketomäki. Lisäksi harrastuksessa kiehtoo historian yhdistyminen käsitöihin ja yhteisöllisyys. Ritaritaistelijoita ja historian elävöittäjiä yhdistää rakkaus keskiaikaan. Tapahtuman järjestäjä Janne Tankan mielestä keskiaikaisella teemalla voisi olla kysyntää Lappeenrannassa. Viikonlopun aikana tapahtumassa kävi pari sataa vierailijaa. — Linnoitus sopii hyvin keskiaikaisen kylän ympäristöksi. Lappeenranta sijaintinsa puolestaan taas voisi houkutella paljon kävijöitä Venäjältä, koska lajikin on alun perin Venäjältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Ritaritaistelijat%20valtasivat%20Linnoituksen%20vallit/2017122382592/4