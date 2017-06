Uutinen

Etelä-Saimaa: Ohraa viljellään vähemmän – viljan hinta kannustaa kylvämään muita kasveja Ohraa viljellään tänä vuonna kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan Suomen valtavilja menetti viljelyalaansa lähinnä rehunurmelle. Kauraa, härkäpapua ja kuminaa on sen sijaan viljelty viime vuosina enemmän. Myös öljykasvit, rypsi ja rapsi, ovat kasvattaneet suosiotaan viljelykasveina. Savitaipalelaisen viljelijän Esa Vainikan mukaan rypsi antaa onnistuessaan hyvän hinnan. Toisaalta rypsi on hyödyllinen myös viljankierrolle. — Sanotaan, että rypsi pehmittää maata, mutta hyvän kesän se vaatii. ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Eino Heinola kertoo, että muutosten taustalla on ennen kaikkea viljan alentunut hinta. Heinolan mukaan muutama vuosi sitten tuhannesta kilosta ohraa sai noin 150 euroa. Nyt sama määrä on 120 euron arvoinen. — Öljykasvit, kumina ja elintarvikekaura ovat paremmin hinnoiteltuja. Heinolan mukaan kauran viljelykustannukset jäävät pienemmiksi kuin ohran, mikä myös kannustaa sen viljelyyn, samoin kuin kauran trendikkyys. Etelä-Karjalassa kuljetuskustannukset korostuvat Esa Vainikka on pienentänyt ohran viljelyä muutama vuosi sitten. Päällimäisenä syynä siihen ovat hengitysoireet, joita keliaakikkoviljelijä ohrapölystä saa. Syynä muutokseen on myös se, että vain murto-osa Vainikan viljelyistä menee paikallisille tilallisille. — Paikalliset ottaisivat ohraa, mutta nyt sato menee muualle. Vainikan sadosta suurin osa menee kansalliselle vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppiaalle. Härkäpavut ja öljykasvit ovat eläinten kasvatuksessa tärkeitä valkuaiskasveja. Kotimaisten valkuaiskasvien tuotantoa on haluttu lisätä, ja niistä saatavaa kansallista tukea on suurennettu. Näin ollen kasvit ovat löytäneet tiensä pelloille. Heinolan mukaan Etelä-Karjalassa viljelytilanteeseen vaikuttavat kuljetuskustannukset, sillä alueella ei ole yhtään viljaa jalostavaa teollisuutta. — Öljykasveilla ja kuminalla hehtaarisato on pienempi, joten niitä on edullisempi kuljettaa. Savitaipaleen Heituinlahdessa Esa Vainikka viljelee hieman yli sadalla hehtaarilla rypsiä, vehnää, kauraa ja ohraa, joista kauralla on suurin viljelypinta-ala. Vainikka kertoo kerran kokeilleensa härkäpapuja, mutta sato ei silloin onnistunut. — Kaikissa on omat niksinsä, jotka vaativat opettelua. Myöhäinen kevät myöhästytti myös kylvöä. Vainikka kylvi viimeiset kaurat perjantaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Ohraa%20viljell%C3%A4%C3%A4n%20v%C3%A4hemm%C3%A4n%20%E2%80%93%20viljan%20hinta%20kannustaa%20kylv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20muita%20kasveja/2017122376750/4