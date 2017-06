Uutinen

Etelä-Saimaa: Myytinmurtajan ja yliopiston yhteistyö ei ole ohi. — Hyneman lupasi palata Suomeen Tiedemies Jamie Hyneman vieraili viime viikolla Suomessa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että Hynemanille jäi positiivinen kokemus vierailusta. Hän paljastaa, että todennäköisesti yhteistyötä tullaan tekemään tulevaisuudessakin. — Hynemania kiinnostaa uusiutuvat energialähteet, veden puhdistus ja jätteiden kierrätys, eli samat kysymykset, joihin LUT:issa etistään vastauksia. Lappeenrannan teknillinen yliopisto nimesi Hynemanin kunniatohtorikseen perjantainana. — Yhteistyö oli luontevaa ja Hynemania kiinnosti erittäin paljon Suomi ja suomen kieli, kertoo Hynemanin vierailua isännöivä Markku Ikävalko. Hän pitää yhteistyötä hyvin todennäköisenä, sillä Hyneman on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä yliopistojen kanssa muun muoassa Hollannissa, jossa hänet on myös nimitetty kunniatohtoriksi. Ikkävalko kertoo, että suomalainen tiedeyhteisö tuli hänen kanssaan toimeen myös siitä syystä, että Hyneman on itsekin hyvin suomalaistyyppinen. — Hän on hyvin hiljainen. Amerikassa häntä pidetään outona, mutta suomalaisille hän on täysin normaali. Hyneman viihtyi hyvin Suomessa. Tiedemies kävi ihmettelemässä Saimaan ympäristöä pitkin viikkoa. Erityisesti hän ihmetteli suomalaisen luonnon siisteyttä. — Hän yhdessä puolisonsa kanssa kierteli paljon autolla ja jälkikäteen hän kyseli minulta paljon luonnonsuojelusta ja metsien hoidosta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/18/Myytinmurtajan%20ja%20yliopiston%20yhteisty%C3%B6%20ei%20ole%20ohi.%20%E2%80%94%E2%80%89Hyneman%20lupasi%20palata%20Suomeen/2017122382520/4