Uutinen

Etelä-Saimaa: Mies ampui aseella taksissa tien päällä Puumalassa — useita laukauksia kohti lattiaa Mies ampui taksiautossa käsiaseella muutamia kertoja kohti lattiaa Puumalassa viime yönä. Itä-Suomen poliisin tilannekeskus kertoo, että poliisi sai kello kolmen aikaan ilmoituksen, että autossa on ammuttu. Ampuminen tapahtui auton ollessa tien päällä Puumalassa. Autossa oli muitakin henkilöitä kuin kuljettaja ja ampuja, mutta asetta ei ollut kohdistettu keneenkään eikä kukaan paikallaolleista ollut poliisin mukaan uhattuna. Laukauksia oli muutama ja ne ammuttiin lattiaa kohti. Poliisi on ottanut kiinni ampujan ja asekin on poliisin hallussa. Tilannekeskuksen mukaan asiaa tutkitaan ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena. Lue koko uutinen:

